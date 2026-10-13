2016 suchten Luke Seelenbinder und Ian Wagner nach einer kostengünstigen Lösung zur Bereitstellung von Onlinekarten. Als sie keine fanden, die den Anforderungen ihrer Kunden – schönes Design, blitzschnelle Ladezeiten, einfache Konfiguration und ein attraktiver Preis – erfüllte, machte die Not sie erfinderisch: Seelenbinder und Wagner entwickelten eine eigene Lösung: Stadia Maps.
„Wir haben erkannt, dass all diese Daten da draußen sind, hauptsächlich in Form von OpenStreetMap (eine Art Wikipedia für Kartendaten), und dass es viele Möglichkeiten gibt, diese Daten in nutzbare Karten umzuwandeln“, erinnert sich Seelenbinder. Nach etwa sechs Monaten Entwicklungszeit konnten Seelenbinder und Wagner Stadia Maps mit diesem Client als ersten Kunden auf den Markt bringen. „Wir hatten bald einen Zustrom von Erstkunden, der den Grundstock für unser Unternehmen bildete“, sagt Seelenbinder.
„Ich wusste, dass Linode [jetzt Akamai] Stadia Maps die versprochene Performance, ein hervorragendes Supporterlebnis und die Bandbreite liefern würde, die wir für eine weltweite Abdeckung benötigen – und das alles zu einem günstigen Preis.“– Luke Seelenbinder, Mitgründer, Stadia Maps
2016 suchten Luke Seelenbinder und Ian Wagner nach einer kostengünstigen Lösung zur Bereitstellung von Onlinekarten. Als sie keine fanden, die den Anforderungen ihrer Kunden – schönes Design, blitzschnelle Ladezeiten, einfache Konfiguration und ein attraktiver Preis – erfüllte, machte die Not sie erfinderisch: Seelenbinder und Wagner entwickelten eine eigene Lösung: Stadia Maps.
Ihren Standort sichtbar machen
Stadia Maps hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, ihren Standort sichtbar zu machen. Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine Karte mit all seinen Standorten auf seiner Website integrieren möchte, liefert Stadia Maps alle Basisdaten der entsprechenden Städte, Länder, Straßen, Berge, Seen, Flüsse und so weiter. Stadia Maps bietet auch Routenplanungs- und Navigationsfunktionen, mit denen die Besucher der Website des Unternehmens ihre eigenen Routen und Reiserouten erstellen können.
„Unsere derzeitigen Kundschaft besteht meist aus kleinen bis mittelständischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie Reise, Immobilien, Fitness und sogar aus dem Bestattungswesen“, erklärt Seelenbinder. „Bei unserem Produkt konzentrieren wir uns auf ein klares Design und ein zuverlässiges Gesamtpaket. So sind die Infrastruktur und die Präsentation der Daten in der Regel besser als bei der vorherigen Lösung des Kunden. Wir machen den Wechsel auch einfach, indem wir technische Unterstützung bei der Navigation vom alten Anbieter zu Stadia Maps bieten.“
Schneller und zuverlässiger Zugriff
Stadia Maps bietet nicht nur Basiskarten mit schönen Designs, sondern auch eine Datenpipeline und eine Infrastruktur, mit denen Nutzer weltweit schnell und zuverlässig auf die Karten zugreifen können. „Wir konzentrieren uns stark auf die Infrastruktur und treffen unsere Entscheidungen sorgfältig – das hat letztlich den Unterschied ausgemacht“, erklärt Seelenbinder. „Unsere Infrastruktur sorgt dafür, dass wir ein besseres Produkt schaffen und den Preis unserer Wettbewerber in einigen Fällen um 75 bis 85 % unterbieten können.“
Um diese Infrastruktur aufzubauen, wandte sich Stadia Maps wegen Cloudservices an Linode (jetzt Akamai). Die beiden Unternehmen sind Gleichgesinnte: Sie bieten eine hochwertige und kostengünstige Alternative zu den kostspieligen Services der Hyperscaler.
„Von unserem großartigen Produkt mal abgesehen, unterscheiden wir uns auch dadurch von anderen, wie wir unsere Kunden behandeln: Durch uns sparen sie Geld, erhalten von Monat zu Monat beständige Abrechnungen ohne Überraschungen und wir haben immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen“, so Seelenbinder. „Klingt dieses Wertversprechen vertraut? Das sollte es, denn es ist genau der Wert, den Linode [jetzt Akamai] uns als Cloud-Hosting-Anbieter bietet.“
Standort, Standort, Standort
Als Stadia Maps eine API zur Verfügung stellte, mit der es die Höhe jedes Standorts auf der Welt bereitstellen kann, fielen für die Kunden keine zusätzlichen Kosten an. „Höhendaten sind eine perfekte Ergänzung zur Routenplanung, insbesondere für Läufer und Radfahrer. Dank des Objektspeicherangebots von Linode [jetzt die Cloud-Computing-Services von Akamai] konnten wir diese zusätzliche Funktion anbieten, ohne die Preise zu erhöhen.“
Auf dem Weg in die Zukunft
Welche weiteren Ziele hat sich Stadia Maps für die Zukunft gesetzt? „Wir planen ständig unseren Kurs, um unsere Produkte, Infrastruktur, unseren Kundensupport, unsere Dokumentation und unsere Unternehmensservices zu verbessern“, so Seelenbinder. „Wir wollen unseren Kunden das Leben leichter machen.“ Die Entschlossenheit, für seine Kunden das Beste zu geben, macht Stadia Maps besonders.
Über Stadia Maps
Stadia Maps bietet Unternehmen die Tools, um wunderschöne Karten für all ihre Nutzer zu erstellen. Ihre Designs bieten unzählige Auswahlmöglichkeiten für jede Art von Kontext. Stadia Maps unterstützt Dutzende von Sprachen und Skripten und lässt sich problemlos in jede große Kartenbibliothek integrieren. Außerdem bietet es eine umfangreiche Dokumentation, um sicherzustellen, dass Kunden schneller bessere Karten bereitstellen können und dabei die Sicherheit haben, dass diese Karten standortunabhängig nutzbar sind und bleiben.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.