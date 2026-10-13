Stadia Maps bietet nicht nur Basiskarten mit schönen Designs, sondern auch eine Datenpipeline und eine Infrastruktur, mit denen Nutzer weltweit schnell und zuverlässig auf die Karten zugreifen können. „Wir konzentrieren uns stark auf die Infrastruktur und treffen unsere Entscheidungen sorgfältig – das hat letztlich den Unterschied ausgemacht“, erklärt Seelenbinder. „Unsere Infrastruktur sorgt dafür, dass wir ein besseres Produkt schaffen und den Preis unserer Wettbewerber in einigen Fällen um 75 bis 85 % unterbieten können.“



Um diese Infrastruktur aufzubauen, wandte sich Stadia Maps wegen Cloudservices an Linode (jetzt Akamai). Die beiden Unternehmen sind Gleichgesinnte: Sie bieten eine hochwertige und kostengünstige Alternative zu den kostspieligen Services der Hyperscaler.



„Von unserem großartigen Produkt mal abgesehen, unterscheiden wir uns auch dadurch von anderen, wie wir unsere Kunden behandeln: Durch uns sparen sie Geld, erhalten von Monat zu Monat beständige Abrechnungen ohne Überraschungen und wir haben immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen“, so Seelenbinder. „Klingt dieses Wertversprechen vertraut? Das sollte es, denn es ist genau der Wert, den Linode [jetzt Akamai] uns als Cloud-Hosting-Anbieter bietet.“