Laden Sie das Whitepaper herunter, um Folgendes zu erfahren:
- Erfahren Sie, was Akamai bei der Frontier-Model-Analyse in seinem eigenen Netzwerk herausgefunden hat.
- Erfahren Sie, warum manuelle Überprüfung bei KI‑gestützter Sicherheit immer noch wichtig ist.
- Erfahren Sie, wie virtuelles Patching Systeme schützt, bevor Codekorrekturen bereitgestellt werden können.
- Erkunden Sie mehrschichtige Kontrollen, die Bedrohungen eindämmen, wenn doch etwas ins Netzwerk gelangt.
Erfahren Sie, warum Workflow-Design wichtiger ist als die Auswahl des Modells.