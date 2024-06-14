Cómo deben considerar los proveedores de atención sanitaria el modo de equilibrar los esfuerzos de innovación con los objetivos de ciberseguridad

En 2023, por decimotercer año consecutivo, el sector de la salud experimentó los costos más altos por vulneración de datos de todas las industrias, con un costo promedio que alcanzó los 10.93 millones de dólares, un aumento de más del 53% desde 2020. Este desafío se ve agravado por las repercusiones de la COVID-19 que siguen experimentando los proveedores.

Muchos proveedores de atención sanitaria están sufriendo una enorme presión debido a las limitaciones de personal y de recursos financieros y a una alta tasa de rotación. Las inversiones, cuando están disponibles, se canalizan principalmente hacia innovaciones clínicas como la telesalud y el floreciente Internet de las cosas médicas (IoMT), con un menor gasto organizativo en funciones más tradicionales, como los enfoques de la ciberseguridad en constante evolución, que son fundamentales para la resiliencia organizativa.

En esta entrada de blog se analizará cómo podemos equilibrar la innovación con la ciberseguridad necesaria para evitar los elevados costes de las filtraciones de datos.