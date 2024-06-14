Im Jahr 2023 verzeichnete das Gesundheitswesen zum 13. Mal in Folge die höchsten Kosten durch Datenpannen aller Branchen, wobei die durchschnittlichen Kosten 10,93 Millionen US-Dollar erreichten – ein Anstieg von mehr als 53 % seit 2020. Verschärft wird diese Herausforderung noch durch die Auswirkungen von COVID-19, die die Anbieter nach wie vor spüren.

Viele Gesundheitsdienstleister haben aufgrund der begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen und einer hohen Fluktuationsrate ihre Grenzen erreicht. Investitionen, sofern überhaupt möglich, fließen in erster Linie in klinische Innovationen wie Telehealth und das aufstrebende Internet of Medical Things (IoMT), wobei die Unternehmen viel weniger in herkömmliche Funktionen, wie die Weiterentwicklung von Cybersicherheitsansätzen investieren, die für die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

In diesem Blogbeitrag wird erläutert, wie wir Innovation und erforderliche Cybersicherheit miteinander in Einklang bringen, um zu verhindern, dass Datenschutzvorfälle hohe Kosten verursachen.