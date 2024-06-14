Pourquoi les prestataires de santé devraient-ils concilier leurs efforts d'innovation et leurs objectifs de cybersécurité

En 2023, et pour la 13e année consécutive, le secteur de la santé a enregistré les coûts de violation de données les plus élevés de toutes les industries, le coût moyen atteignant 10,93 millions de dollars US — soit un bond de plus de 53 % depuis 2020. Ce problème est aggravé par les répercussions de la COVID-19 que les prestataires subissent encore.

De nombreux prestataires de santé sont mis à rude épreuve en raison du manque de personnel et de ressources financières ainsi que d'un taux de rotation élevé. Les investissements, le cas échéant, sont principalement orientés vers des innovations cliniques comme la télésanté et l'Internet des objets médicaux (IoMT) en plein essor, qui engendrent moins de dépenses organisationnelles et offrent des fonctions plus traditionnelles comme l'évolution des approches de cybersécurité, essentielles à la résilience organisationnelle.

Dans cet article de blog, nous verrons pourquoi concilier innovation et cybersécurité est nécessaire afin de prévenir les coûts élevés des violations de données.