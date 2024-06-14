Como os provedores de serviços de saúde devem pensar em equilibrar os esforços de inovação com as metas de cibersegurança

Em 2023, pelo 13º ano consecutivo, o setor de saúde registrou o custo mais alto com violação de dados de todos os setores, com o custo médio atingindo US$ 10,93 milhões — um salto de mais de 53% desde 2020. Esse desafio é agravado pelas repercussões da COVID-19 que os provedores ainda estão enfrentando.

Muitos prestadores de serviços de saúde estão no limite de suas capacidades devido às limitações de pessoal e de recursos financeiros e a uma alta taxa de rotatividade. Os investimentos, quando disponíveis, são canalizados principalmente para inovações clínicas, como a telessaúde e a crescente Internet das Coisas Médicas (IoMT), com menos gastos organizacionais em funções mais tradicionais, como a evolução das abordagens de cibersegurança, que são essenciais para a resiliência organizacional.

Esta publicação do blog analisará como equilibramos a inovação com a segurança cibernética necessária para evitar os altos custos da violação de dados.