Descubra cómo la creciente adopción de los LLM está cambiando el panorama de riesgo de las API en Brasil y México. Nuestro estudio de 2026 realizado a 360 líderes de ciberseguridad demuestra que los incidentes de API relacionados con la IA se han convertido en una amenaza masiva. Obtenga el informe para explorar los datos por país y los hallazgos clave:

El 93 % de las empresas de LATAM sufrió un incidente de seguridad de API en los últimos 12 meses.

Los ataques a las API vinculadas a la IA se han convertido en el tipo de incidente número uno en las organizaciones de México.

Solo el 15 % de las empresas brasileñas mantiene un inventario completo de API y sabe qué activos devuelven datos sensibles.

Las configuraciones erróneas de rutina y los controles de acceso deficientes siguen siendo las principales causas estructurales de los incidentes regionales.