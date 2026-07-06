Estudio exclusivo del impacto de las API en LATAM
Descubra cómo la creciente adopción de los LLM está cambiando el panorama de riesgo de las API en Brasil y México. Nuestro estudio de 2026 realizado a 360 líderes de ciberseguridad demuestra que los incidentes de API relacionados con la IA se han convertido en una amenaza masiva. Obtenga el informe para explorar los datos por país y los hallazgos clave:
- El 93 % de las empresas de LATAM sufrió un incidente de seguridad de API en los últimos 12 meses.
- Los ataques a las API vinculadas a la IA se han convertido en el tipo de incidente número uno en las organizaciones de México.
- Solo el 15 % de las empresas brasileñas mantiene un inventario completo de API y sabe qué activos devuelven datos sensibles.
- Las configuraciones erróneas de rutina y los controles de acceso deficientes siguen siendo las principales causas estructurales de los incidentes regionales.