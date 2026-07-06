Estudo exclusivo sobre o impacto da segurança de APIs na América Latina
Descubra como a crescente adoção de LLMs está transformando o cenário de riscos relacionados a APIs no Brasil e no México. Nosso estudo de 2026, que envolveu 360 líderes em cibersegurança, revelou que os incidentes relacionados a APIs de IA se tornaram uma ameaça significativa. Obtenha o relatório para explorar os dados e as principais descobertas em nível nacional:
- Noventa e três por cento das empresas da América Latina enfrentaram um incidente de segurança relacionado a APIs nos últimos 12 meses.
- Os ataques a APIs relacionadas à IA se tornaram o tipo de incidente mais comum em organizações no México.
- Apenas 15% das organizações no Brasil têm um inventário completo de APIs e sabem quais delas retornam dados confidenciais.
- Configurações incorretas frequentes e controles de acesso frágeis continuam sendo as principais causas estruturais de incidentes na região.