Vidio se mantiene un paso por delante de la competencia en los servicios de streaming OTT online en Indonesia, ya que ofrece una programación ininterrumpida de alta calidad a millones de espectadores en todo el país, incluida una audiencia de aficionados al deporte que crece rápidamente, especialmente los aficionados al fútbol. Para ofrecer una imagen fluida y nítida, incluso durante periodos de alta demanda, Vidio utiliza la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai para almacenar vídeos online y distribuirlos a varios dispositivos y en diversos formatos, desde smartphones hasta televisores Smart TV.
Reproducción fluida para los aficionados al deporte, el cine y las series de TV
Una experiencia de streaming ininterrumpida y de alta calidad
Vidio se creó en 2014 y ahora es una de las plataformas de streaming de vídeo más grandes de Indonesia, con más de 60 millones de usuarios activos mensuales que se sienten atraídos por los canales de emisión en abierto y por suscripción que emiten streaming en directo, películas, series y una selección de los principales eventos deportivos del mundo.
La plataforma ha experimentado un crecimiento de más del 150 % y la aplicación de Vidio se ha descargado más de cinco millones de veces. Durante las Olimpiadas de Tokio, la aplicación alcanzó el puesto número uno en la App Store de Apple en Indonesia en todas las categorías.
Este crecimiento en el uso de la aplicación y la visualización en dispositivos móviles pone de manifiesto un desafío importante para Vidio. Los espectadores esperan una excelente experiencia de streaming en cualquier dispositivo, ya sea en un smartphone o en un televisor Smart TV a 4K. Es decir, el contenido debe emitirse en una resolución nítida y sin almacenamiento en búfer, independientemente de si lo están viendo a través de una conexión Wi-Fi o a través de un servicio de telecomunicaciones mientras se desplazan.
Para añadir aún más complejidad, la infraestructura de streaming de Vidio debe ser capaz de gestionar picos de demanda masiva durante espectáculos populares y eventos deportivos en directo. Durante las Olimpiadas de Tokio, la plataforma alcanzó un pico de más de 400 000 usuarios simultáneos. Sin embargo, incluso esta cifra se superó cuando Indonesia llegó a la final del campeonato de la Copa Suzuki de la Federación de Fútbol del Sudeste Asiático (AFF) de 2020, que se celebró entre diciembre de 2021 y enero de 2022. En la cumbre del torneo, la demanda alcanzó los 3,5 terabits (sirviendo a 1,77 millones de espectadores a la vez) y con mayor optimización se sirvió a 2,067 millones de aficionados simultáneos (a 3,02 terabits por segundo).
Tommy Sullivan, director de tecnología (CTO) en Vidio, comenta: "Tenemos millones de piezas de contenido producido profesionalmente. Distribuirlas de manera rápida, eficiente y fiable es nuestro mayor desafío. A los consumidores no les interesan los motivos por los que su servicio no es perfecto. Solo esperan disfrutar de una experiencia de streaming de vídeo inmersiva e ininterrumpida en todo momento, especialmente durante eventos deportivos importantes donde la selección nacional compite, como la Copa AFF Suzuki en 2021-22".
En un mercado altamente competitivo, donde algunas de las marcas más importantes del sector multimedia están entrando en Indonesia, Vidio confió en Akamai para garantizar la mejor calidad de vídeo posible. Al mejorar la experiencia de la audiencia, también esperan reducir el índice de abandono, fidelizar el mayor número de espectadores posible y, en última instancia, lograr mayores ingresos con las suscripciones y la publicidad.
Los aficionados al deporte son fanáticos. Por eso, Akamai es fundamental para la calidad de nuestro streaming de vídeo".Tommy Sullivan, CTO, Vidio
Reproducción de alta calidad en cualquier dispositivo o red
Sullivan reitera la importancia de la experiencia del espectador. "La reproducción fluida lo es todo, tanto si el espectador está sentado frente a un televisor Smart TV en ultra alta definición o sosteniendo un smartphone. Gracias a la tecnología de red de distribución de contenido de Akamai, incluida la solución Adaptive Media Delivery (AMD), podemos ofrecer contenido en alta resolución de forma ininterrumpida a una audiencia online que crece rápidamente, ya sea durante el primer visionado o el quinto”.
Vidio también protege sus sistemas con App & API Protector, que ofrece protección contra los ataques de denegación de servicio y a las aplicaciones web. De esta forma, se reducen los riesgos de tiempo de inactividad, robo de datos y desfiguración en los sitios web.
Además, Vidio ha adoptado Cloud Wrapper, que le permite minimizar las llamadas a sus servidores de origen y gestionar mejor los costes asociados con este proceso. "Para la mayoría de los artefactos, solo una llamada se dirige a los servidores de origen, y la mayor parte del tráfico se distribuye desde la caché de Cloud Wrapper. Esto reduce los costes de transferencia de datos, así como también la presión sobre nuestra infraestructura. Durante un incidente de enrutamiento, Akamai Cloud Wrapper nos permitió ahorrar 40 000 USD", explica Sullivan.
La presencia de la CDN de Akamai en Indonesia también significa que la mayoría de la programación de Vidio se transmite en streaming dentro del país. El hecho de no depender de redes externas que hagan rebotar el contenido en una red internacional antes de que vuelva a los espectadores indonesios reduce la exposición a problemas de software e infraestructura, como daños en los cables, y ayuda a garantizar una mejor experiencia para los espectadores.
Crece la demanda de contenido deportivo en directo
Akamai ayuda a Vidio a ofrecer una experiencia de visionado excelente incluso durante periodos de enorme crecimiento y picos de demanda que coinciden con eventos deportivos importantes. "Tenemos la biblioteca de contenido más grande de competiciones deportivas nacionales e internacionales en el mercado local, incluidas las ligas de fútbol de España e Italia, la UEFA Champions League, el ATP Tour, la BWF, la F1 y la NBA", afirma Sullivan.
"Los aficionados al deporte son fanáticos. Además de la selección nacional, Indonesia cuenta con la Liga 1, la liga de fútbol más grande de la región", observa Sullivan. "Incluso una breve interrupción o una resolución más baja creará una impresión negativa de la plataforma. Los aficionados no son tímidos a la hora de compartir una mala experiencia en las redes sociales, lo que podría dañar gravemente nuestra reputación. Por eso, Akamai es fundamental para la calidad de nuestro streaming de vídeo, lo que a su vez nos ayuda a destacar frente a la competencia".
Tenemos plena confianza en que podemos mantener nuestra posición como líder del mercado y seguir atrayendo inversiones gracias a Akamai.— Tommy Sullivan, CTO, Vidio
Competimos tanto hoy como en el futuro
Ofrecer a los espectadores la mejor experiencia posible es fundamental para que Vidio siga aumentando su cuota de mercado y reduzca los índices de abandono a medida que nuevos servicios de streaming de vídeo entran en el mercado indonesio. "Hemos asistido al lanzamiento de algunas marcas importantes en los últimos 12 meses", subraya Sullivan. "Pero tenemos plena confianza en que podemos mantener nuestra posición como líder del mercado y seguir atrayendo inversiones gracias a Akamai".
El compromiso de Akamai con el éxito de los clientes dio confianza a Sullivan cuando un aumento en la demanda durante el torneo de la AFF exigía a Vidio distribuir el volumen de 3,5 terabits de datos por segundo. "Siempre supimos que llegaríamos a ese umbral en algún momento, pero confiamos en Akamai para gestionar ese nivel de demanda. Tengo la tranquilidad de saber que ellos siempre están ahí para sostener a nuestra audiencia y promover el crecimiento de nuestros ingresos y nuestra inversión a gran escala".
También enfatiza la importancia del paquete Plus Service and Support de Akamai, que incluye asistencia experta en la implementación e integración de las soluciones de Akamai, así como asistencia y mantenimiento continuos. "Tengo una relación muy buena con el equipo de Akamai. Me gusta su actitud proactiva para ayudarnos a sacar el máximo partido de los nuevos lanzamientos y un mayor valor de las soluciones de Akamai".
Acerca de Vidio
Con una media de más de 60 millones de usuarios activos mensuales, Vidio, empresa fundada en 2014, es el principal servicio de streaming OTT local de Indonesia y el primer servicio OTT en la categoría de entretenimiento de Google Play Store. Vidio es conocido por su contenido exclusivo tanto en deportes como en entretenimiento, incluidas la Liga 1, la UCL, la UEL, la F1 y la NBA. Reconocido como el servicio OTT con el mayor número de estrenos de series originales locales, alberga también la biblioteca de contenido más grande con más de 1 millón de vídeos a la carta (VOD), 60 canales y 33 emisoras de radio, y cubre una amplia selección de géneros: local, coreano, Bollywood, asiático y Hollywood. En la actualidad, Vidio está ampliamente disponible en todas las plataformas conectadas: dispositivos móviles, web, televisores Smart TV y decodificadores. Vidio es propiedad de PT Surya Citra Media Tbk y forma parte del grupo más amplio de servicios multimedia y tecnología PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. https://www.vidio.com/
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.