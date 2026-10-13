Vidio se creó en 2014 y ahora es una de las plataformas de streaming de vídeo más grandes de Indonesia, con más de 60 millones de usuarios activos mensuales que se sienten atraídos por los canales de emisión en abierto y por suscripción que emiten streaming en directo, películas, series y una selección de los principales eventos deportivos del mundo.

La plataforma ha experimentado un crecimiento de más del 150 % y la aplicación de Vidio se ha descargado más de cinco millones de veces. Durante las Olimpiadas de Tokio, la aplicación alcanzó el puesto número uno en la App Store de Apple en Indonesia en todas las categorías.

Este crecimiento en el uso de la aplicación y la visualización en dispositivos móviles pone de manifiesto un desafío importante para Vidio. Los espectadores esperan una excelente experiencia de streaming en cualquier dispositivo, ya sea en un smartphone o en un televisor Smart TV a 4K. Es decir, el contenido debe emitirse en una resolución nítida y sin almacenamiento en búfer, independientemente de si lo están viendo a través de una conexión Wi-Fi o a través de un servicio de telecomunicaciones mientras se desplazan.

Para añadir aún más complejidad, la infraestructura de streaming de Vidio debe ser capaz de gestionar picos de demanda masiva durante espectáculos populares y eventos deportivos en directo. Durante las Olimpiadas de Tokio, la plataforma alcanzó un pico de más de 400 000 usuarios simultáneos. Sin embargo, incluso esta cifra se superó cuando Indonesia llegó a la final del campeonato de la Copa Suzuki de la Federación de Fútbol del Sudeste Asiático (AFF) de 2020, que se celebró entre diciembre de 2021 y enero de 2022. En la cumbre del torneo, la demanda alcanzó los 3,5 terabits (sirviendo a 1,77 millones de espectadores a la vez) y con mayor optimización se sirvió a 2,067 millones de aficionados simultáneos (a 3,02 terabits por segundo).

Tommy Sullivan, director de tecnología (CTO) en Vidio, comenta: "Tenemos millones de piezas de contenido producido profesionalmente. Distribuirlas de manera rápida, eficiente y fiable es nuestro mayor desafío. A los consumidores no les interesan los motivos por los que su servicio no es perfecto. Solo esperan disfrutar de una experiencia de streaming de vídeo inmersiva e ininterrumpida en todo momento, especialmente durante eventos deportivos importantes donde la selección nacional compite, como la Copa AFF Suzuki en 2021-22".

En un mercado altamente competitivo, donde algunas de las marcas más importantes del sector multimedia están entrando en Indonesia, Vidio confió en Akamai para garantizar la mejor calidad de vídeo posible. Al mejorar la experiencia de la audiencia, también esperan reducir el índice de abandono, fidelizar el mayor número de espectadores posible y, en última instancia, lograr mayores ingresos con las suscripciones y la publicidad.