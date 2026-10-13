Stadia Maps ne se contente pas de fournir des cartes de base avec de beaux thèmes, mais dispose également d'un pipeline de données et d'une infrastructure qui permettent aux utilisateurs du monde entier d'accéder aux cartes de manière rapide et fiable. « Nous misons beaucoup sur l'infrastructure et prenons des décisions éclairées, ce qui fait toute la différence », explique M. Seelenbinder. « Notre infrastructure nous permet d'obtenir un meilleur produit et d'offrir, dans certains cas, des réductions pouvant aller jusqu'à 75 ou 85 % par rapport aux prix pratiqués par nos concurrents. »



Pour mettre en place cette infrastructure, Stadia Maps a fait appel à Linode (aujourd'hui Akamai) pour les services cloud. Les deux entreprises ont la même philosophie : offrir une alternative de grande valeur et de faible coût aux services coûteux proposés par les principaux fournisseurs.



« Au-delà d'offrir un excellent produit, nous nous distinguons par la façon dont nous traitons nos clients : Nous leur faisons économiser de l'argent, nous leur proposons une facturation cohérente et sans surprise d'un mois sur l'autre, et nous sommes à leur écoute pour répondre à leurs préoccupations », précise M. Seelenbinder. « Cette proposition de valeur vous parle ? Cela devrait être le cas, car c'est exactement la valeur que Linode [aujourd'hui Akamai] nous apporte en tant que fournisseur d'hébergement dans le cloud. »