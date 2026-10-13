En 2016, Luke Seelenbinder et Ian Wagner étaient à la recherche d'une solution de cartographie en ligne économique. Puisqu'ils ne parvenaient pas à en trouver une qui réponde aux exigences de leurs clients en termes de style, de rapidité de chargement, de facilité de configuration et de prix abordable, ils ont dû créer la solution dont ils avaient besoin : Seelenbinder et Wagner ont créé leur propre solution cartographique, Stadia Maps.
« Nous nous sommes rendu compte que toutes ces données existaient, principalement sous la forme d'OpenStreetMap, que l'on peut considérer comme le Wikipédia des données cartographiques, et qu'il existait de nombreuses façons d'exploiter ces données et de les transformer en cartes utilisables », se remémore M. Seelenbinder. Après environ six mois de développement, Seelenbinder et Wagner ont pu lancer Stadia Maps avec ce premier client. « Nous avons rapidement eu un afflux de nouveaux clients qui ont permis de constituer la base de notre activité », ajoute M. Seelenbinder.
« Je savais que Linode (aujourd'hui Akamai) offrirait à Stadia Maps les performances annoncées, une assistance de qualité supérieure et la bande passante dont nous avons besoin pour une couverture mondiale, le tout à un prix très avantageux. »— Luke Seelenbinder, Cofondateur, Stadia Maps
En 2016, Luke Seelenbinder et Ian Wagner étaient à la recherche d'une solution de cartographie en ligne économique. Puisqu'ils ne parvenaient pas à en trouver une qui réponde aux exigences de leurs clients en termes de style, de rapidité de chargement, de facilité de configuration et de prix abordable, ils ont dû créer la solution dont ils avaient besoin : Seelenbinder et Wagner ont créé leur propre solution cartographique, Stadia Maps.
Se faire une place dans le monde
Stadia Maps aide désormais les entreprises du monde entier à se positionner. Prenons l'exemple d'une entreprise qui souhaite afficher une carte de ses sites sur son site Web. Stadia Maps fournit toutes les données de base des villes, des pays, des routes, des montagnes, des lacs, des rivières, etc. Stadia Maps propose également des services de navigation qui permettent aux visiteurs du site Web de l'entreprise de créer leurs propres itinéraires de voyage.
« Nos clients actuels sont principalement des petites et moyennes entreprises de divers secteurs, tels que les voyages, l'immobilier, la remise en forme et même les pompes funèbres », explique M. Seelenbinder. « Du point de vue du produit, nous nous attachons à fournir une conception précise et un ensemble fiable, de sorte que l'infrastructure et la manière dont les données sont présentées sont généralement meilleures que la solution précédente du client. Nous facilitons également le passage à Stadia Maps en offrant une assistance technique pour passer d'un ancien fournisseur à Stadia Maps. »
Accès rapide et fiable
Stadia Maps ne se contente pas de fournir des cartes de base avec de beaux thèmes, mais dispose également d'un pipeline de données et d'une infrastructure qui permettent aux utilisateurs du monde entier d'accéder aux cartes de manière rapide et fiable. « Nous misons beaucoup sur l'infrastructure et prenons des décisions éclairées, ce qui fait toute la différence », explique M. Seelenbinder. « Notre infrastructure nous permet d'obtenir un meilleur produit et d'offrir, dans certains cas, des réductions pouvant aller jusqu'à 75 ou 85 % par rapport aux prix pratiqués par nos concurrents. »
Pour mettre en place cette infrastructure, Stadia Maps a fait appel à Linode (aujourd'hui Akamai) pour les services cloud. Les deux entreprises ont la même philosophie : offrir une alternative de grande valeur et de faible coût aux services coûteux proposés par les principaux fournisseurs.
« Au-delà d'offrir un excellent produit, nous nous distinguons par la façon dont nous traitons nos clients : Nous leur faisons économiser de l'argent, nous leur proposons une facturation cohérente et sans surprise d'un mois sur l'autre, et nous sommes à leur écoute pour répondre à leurs préoccupations », précise M. Seelenbinder. « Cette proposition de valeur vous parle ? Cela devrait être le cas, car c'est exactement la valeur que Linode [aujourd'hui Akamai] nous apporte en tant que fournisseur d'hébergement dans le cloud. »
L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement !
Lorsque Stadia Maps a lancé une API pour fournir l'altitude de n'importe quel endroit dans le monde, elle n'a pas exigé de ses clients qu'ils paient un coût supplémentaire. « Les données d'altitude sont un complément idéal à la planification d'itinéraires, en particulier pour les coureurs et les cyclistes. Nous avons pu fournir cette fonctionnalité supplémentaire sans augmenter les prix, grâce à l'offre de stockage d'objets de Linode [aujourd'hui services de Cloud Computing d'Akamai]. »
Tracer une voie pour l'avenir
Quelles sont les étapes de la feuille de route de Stadia Maps pour l'avenir ? « Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, notre infrastructure, notre assistance, notre documentation et nos services aux entreprises », confie M. Seelenbinder. « Nous souhaitons simplement faciliter la vie de nos clients. » C'est cette volonté de servir qui a permis à Stadia Maps de se faire connaître.
À propos de Stadia Maps
Stadia Maps offre aux entreprises les outils nécessaires pour créer de belles cartes pour tous leurs utilisateurs. Les thèmes proposés offrent un large éventail de choix pour s'adapter à tous les cas de figure. Prenant en charge des dizaines de langues et de scripts, Stadia Maps s'intègre facilement à toutes les principales bibliothèques de cartographie et propose une documentation riche qui permet aux clients de fournir des cartes plus rapides et de meilleure qualité, avec la certitude qu'elles resteront fonctionnelles, quel que soit l'endroit où se trouvent les utilisateurs.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.