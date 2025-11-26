Ceeblue, innovateur néerlandais spécialisé dans le streaming ultra-faible latence, devait fournir des flux en moins d'une seconde pour un client du secteur des paris sportifs dans des délais accélérés, tout en conservant les flux de travail Akamai existants du client. Pour gérer les pics de trafic imprévisibles et garantir une portée mondiale sans compromis sur la vitesse, Ceeblue a collaboré directement avec l'équipe de développement d'Akamai. En exécutant sa technologie WebRTS et sa plateforme Media Fabric sur les services de cloud computing et de diffusion de contenu d'Akamai, Ceeblue a fourni un streaming en temps réel à grande échelle avec une interruption minimale des opérations du client. Cette collaboration a également posé les bases de futures innovations grâce aux capacités Accelerated Compute d'Akamai et ouvert la voie à des transitions encore plus rapides vers le streaming en dessous de la seconde.
« Avec Akamai, nous avons prouvé qu'il existe une solution rapide et fluide pour atteindre des latences de bout en bout inférieures à la seconde, partout dans le monde. »— Lawton Cheney, CCO, Ceeblue
Diffuser de la vidéo en temps réel qui génère des revenus
Aller au-delà des infrastructures vidéo sur mesure pour offrir un streaming en dessous de la seconde
Ceeblue se spécialise dans une niche au sein même du streaming vidéo en live : la diffusion ultra-faible latence. Sa plateforme Media Fabric a été conçue pour un streaming inférieur à 500 millisecondes. « Pour l'iGaming et les paris sportifs en particulier, une latence réduite augmente la probabilité d'engager les clients et de générer davantage de revenus », explique Lawton Cheney, CCO de Ceeblue.
Depuis des années, Ceeblue exploite un réseau de diffusion de contenu (CDN) multi-protocoles conçu sur mesure, prenant en charge notamment WebRTC et le protocole HESP (High-Efficiency Streaming Protocol). Bien que performant, son modèle de diffusion primé oblige souvent les clients à changer de fournisseur de diffusion, ce qui crée parfois des frictions d'ordre commercial ou logistique.
Pour surmonter cet obstacle, Ceeblue a développé WebRTS, un protocole conçu pour offrir une latence inférieure à la seconde sur des CDN standards à l'échelle mondiale. Il consomme moins de bande passante, évite les mises en mémoire tampon en cas de congestion et maintient les flux synchronisés avec le live pour une expérience fluide. Pour les diffuseurs, l'iGaming et les paris sportifs, cela se traduit par un engagement accru, des fenêtres de pari prolongées et des revenus plus élevés.
« Ce qui nous enthousiasme avec WebRTS, c'est que nous pouvons enfin fonctionner sur une infrastructure traditionnelle et collaborer avec des fournisseurs établis qui ont déjà construit des réseaux de classe mondiale. Akamai, avec son infrastructure distribuée à l'échelle mondiale, était un choix évident », explique Cheney.
Répondre aux exigences du streaming sportif en live à l'échelle mondiale
Ceeblue a eu l'opportunité de démontrer l'efficacité de ce modèle lorsqu'un grand client du streaming sportif a été confronté à un besoin urgent. Le streaming sportif présente des défis uniques : Les pics de trafic surviennent pendant les événements, avec des audiences qui augmentent de manière imprévisible. De plus, ce client devait passer au nouveau service presque immédiatement, avec le moins de modifications possible à son flux de travail existant.
Pour y parvenir, Ceeblue et Akamai ont uni leurs forces dans le cadre d'un projet intense de 40 jours. « C'était comme si nos équipes travaillaient ensemble depuis des années », se souvient Cheney. « Savoir qu'Akamai avait la capacité de diffuser des événements de cette ampleur en toute fiabilité nous a apporté une réelle tranquillité d'esprit. »
Profiter en toute fluidité des avantages d'une diffusion à faible latence, à grande échelle
L'un des principaux avantages était que le client n'avait pas besoin de repenser l'architecture de ses flux vidéo ni de renégocier ses contrats. « L'intégration a été rapide et simple, et le client n'a pas eu à migrer son système de gestion numérique des droits (GND) ni d'autres composants », précise Cheney.
Tout aussi important : le client profite en toute transparence des avantages de la plateforme Media Fabric de Ceeblue. WebRTS est segmenté et compatible GND. De plus, sa conception indépendante du protocole permet un streaming en temps réel sur l'infrastructure distribuée d'Akamai à l'échelle mondiale, sans modification des flux de travail existants. Avec le déploiement de l'origine Ceeblue dans le réseau Akamai, le client a constaté une amélioration des performances sans frais supplémentaires.
« Akamai a diffusé nos flux de moins d'une seconde à l'échelle mondiale pour ce client, avec l'évolutivité et la résilience nécessaires pour absorber les Flash Crowds et les pics imprévisibles », poursuit-il.
Exploiter l'infrastructure mondiale distribuée d'Akamai pour le streaming vidéo
Grâce à cette collaboration, Ceeblue a commencé à exécuter une origine managée sur Akamai Cloud, la plateforme cloud distribuée d'Akamai qui combine des services de Cloud Computing centralisés et en bordure de l'Internet. Ceeblue a également commencé à diffuser du contenu en streaming via le réseau mondial de serveurs d'Akamai, qui met en cache les contenus au plus près des utilisateurs pour accélérer la diffusion et réduire la latence.
WebRTS offre une latence inférieure à la seconde sur l'architecture distribuée d'Akamai, sans obliger les diffuseurs à choisir entre vitesse et évolutivité. « L'infrastructure et les services de Cloud Computing d'Akamai nous permettent de concrétiser notre vision : prendre en charge les diffusions à enjeux élevés avec WebRTS », explique Cheney.
Perspectives d'avenir : Exploiter la puissance Accelerated Compute en bordure de l'Internet
Ceeblue considère WebRTS comme une pierre angulaire pour l'avenir de la diffusion OTT sportive et au-delà. En s'associant à Akamai, Ceeblue rend la transition du HLS (HTTP Live Streaming) vers le streaming en moins d'une seconde presque aussi simple qu'un simple basculement, plutôt qu'une tâche laborieuse et coûteuse. « Grâce à son efficacité en matière de diffusion et d'origine, WebRTS offre une alternative viable et moins coûteuse pour résoudre les problèmes de latence », a déclaré Cheney.
Ceeblue explore également de nouvelles façons d'améliorer encore les performances et l'efficacité. En tirant parti d'Akamai Essential Compute et Accelerated Compute en bordure de l'Internet, l'entreprise envisage de délester les tâches lourdes de calcul, comme l'encodage, le transcodage et le traitement des paquets, plus près des utilisateurs.
« Avec des CPU et des VPU en bordure de l'Internet, nous pourrions déplacer l'encodage vers l'extérieur, réduire encore le RTT et prendre des décisions de diffusion plus intelligentes. Cela associe étroitement le calcul et la diffusion pour une meilleure efficacité, une plus grande évolutivité et une qualité d'expérience améliorée », a conclu Cheney.
Transcription vidéo
We're here at Ceeblue. What we specialize is in live delivery, which is a niche here within even the video space.
As opposed to maybe our competitors, we actually work with all of the protocols that can achieve low latency.
So we started out managing a WebRTC/CDN, which we still do. We are fond of HESP. We think it's good technology. And we authored something called WebRTS, and released that a year ago.
Low latency or ultra-low latency. So sub-2 seconds, sub-1 second, even sub-500 milliseconds from a sports arena or studio to viewer is what we consider ultra-low latency or real-time.
Why is it important? Well, some of our customers are in the sports betting and what they call the iGaming space. And not only makes it a much more enjoyable, coherent experience for their consumers, but it also becomes a business calculation for them because it means that they can have that many more games or events for their customers to participate in.
In other spaces, it really has to do with customer experience and financial modeling, like live shopping.
You can have more shoppers participate.
Some of our customers do corporate communication, and there they just want the best experience possible. And that's just ...
It's not a financial situation, it's an aesthetic situation, and they find it very important.
So a large mutual customer of Akamai's and ours at Ceeblue had an emergency need for us to collaborate together to make sure that our customer was well served in a stable, ultra-low-latency environment.
And that became the catalyst for Akamai and Ceeblue to work together.
It was a real emergency use case.
And that's actually one of the reasons that we sleep better at night right now, because we're running certain projects across Akamai, and we know that they've got the infrastructure there, and it's just going to work.
We're very pleased to be running a managed origin within the Akamai infrastructure on Akamai Cloud that's delivering solely across the Akamai CDN.
Now we can partner up with some very large infrastructure companies, use traditional infrastructure, and you get low latency or ultra-low latency with WebRTS.
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À propos de Ceeblue
Ceeblue est un innovateur basé aux Pays-Bas dans le domaine du streaming en temps réel, proposant de la vidéo en live avec une latence inférieure à 500 ms à l'échelle mondiale. Créateur de la technologie WebRTS en moins d'une seconde et spécialiste de WebRTC et HESP, il dépasse les limites des technologies temps réel existantes grâce à des performances, une résilience et une flexibilité inégalées. Sa plateforme axée sur les API et indépendante des protocoles alimente les diffuseurs OTT, le streaming sportif, l'iGaming, les achats en ligne, les enchères en live, les paris sportifs et bien plus encore, pour des audiences illimitées à travers le monde, sans compromis sur la qualité.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.