Ceeblue se spécialise dans une niche au sein même du streaming vidéo en live : la diffusion ultra-faible latence. Sa plateforme Media Fabric a été conçue pour un streaming inférieur à 500 millisecondes. « Pour l'iGaming et les paris sportifs en particulier, une latence réduite augmente la probabilité d'engager les clients et de générer davantage de revenus », explique Lawton Cheney, CCO de Ceeblue.

Depuis des années, Ceeblue exploite un réseau de diffusion de contenu (CDN) multi-protocoles conçu sur mesure, prenant en charge notamment WebRTC et le protocole HESP (High-Efficiency Streaming Protocol). Bien que performant, son modèle de diffusion primé oblige souvent les clients à changer de fournisseur de diffusion, ce qui crée parfois des frictions d'ordre commercial ou logistique.

Pour surmonter cet obstacle, Ceeblue a développé WebRTS, un protocole conçu pour offrir une latence inférieure à la seconde sur des CDN standards à l'échelle mondiale. Il consomme moins de bande passante, évite les mises en mémoire tampon en cas de congestion et maintient les flux synchronisés avec le live pour une expérience fluide. Pour les diffuseurs, l'iGaming et les paris sportifs, cela se traduit par un engagement accru, des fenêtres de pari prolongées et des revenus plus élevés.

« Ce qui nous enthousiasme avec WebRTS, c'est que nous pouvons enfin fonctionner sur une infrastructure traditionnelle et collaborer avec des fournisseurs établis qui ont déjà construit des réseaux de classe mondiale. Akamai, avec son infrastructure distribuée à l'échelle mondiale, était un choix évident », explique Cheney.