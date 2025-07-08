Akamai
Passa al contenuto principale
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

David Sénécal

Post di David Sénécal

Come proteggere il codice lato client e certificare l'autenticità della raccolta dei dati

July 08, 2025David Sénécal

Scoprite come mantenere la resilienza informatica e l'integrità della raccolta dei dati con questi metodi di protezione del codice JavaScript lato client.

Leggi il blog