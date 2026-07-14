Larry Cashdollar lavora nel settore della sicurezza occupandosi di ricerca sulle vulnerabilità da oltre 20 anni ed è attualmente Principal Security Researcher del Security Intelligence Response Team di Akamai. Ha studiato informatica presso la University of Southern Maine. Larry ha documentato più di 300 CVE e ha presentato la sua ricerca in occasione di varie conferenze, come BotConf, BSidesBoston, OWASP Rhode Island e DEF CON. Adora passare il tempo libero all'aria aperta e restaurare piccoli motori.