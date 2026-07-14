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Larry Cashdollar

Principal Security Researcher

Larry Cashdollar lavora nel settore della sicurezza occupandosi di ricerca sulle vulnerabilità da oltre 20 anni ed è attualmente Principal Security Researcher del Security Intelligence Response Team di Akamai. Ha studiato informatica presso la University of Southern Maine. Larry ha documentato più di 300 CVE e ha presentato la sua ricerca in occasione di varie conferenze, come BotConf, BSidesBoston, OWASP Rhode Island e DEF CON. Adora passare il tempo libero all'aria aperta e restaurare piccoli motori.

Post di Larry Cashdollar

Lo strumento Langflow sfruttato per creare botnet DDoS personalizzate basate su Gafgyt

July 14, 2026Larry Cashdollar

Scopri come i criminali sfruttano la vulnerabilità CVE-2025-3248 dello strumento Langflow per violare l'infrastruttura dell'AI ad alte performance e per implementare le botnet DDoS Gafgyt personalizzate.

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L'intelligenza artificiale per individuare le vulnerabilità: servono la supervisione umana e un'estrema cautela

March 13, 2026Kyle Lefton e Larry Cashdollar

Scoprite perché la supervisione umana è fondamentale per l'uso responsabile dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale allo scopo di identificare le vulnerabilità della sicurezza ed evitare falsi positivi.

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Una visibilità negativa: le telecamere di rete Edimax utilizzate per diffondere la botnet Mirai

March 13, 2025Kyle Lefton e Larry Cashdollar

Abbiamo anche osservato che questa botnet ha preso di mira molte altre vulnerabilità, incluso un tentativo di sfruttamento dell'endpoint delle API in Docker.

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Sfruttamento attivo: la nuova variante “phone home” di Aquabot

January 28, 2025Kyle Lefton e Larry Cashdollar

Il SIRT di Akamai ha scoperto una nuova variante di Aquabot basata su Mirai che si è diffusa sfruttando una vulnerabilità CMDi (Command injection) presente nei modelli SIP di Mitel.

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DigiEver risolve un problema dei dispositivi IoT

December 19, 2024Daniel Messing,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

Una vulnerabilità presente nei videoregistratori digitali DigiEver DS-2105 Pro è stata sfruttata per diffondere una variante Mirai modificata per utilizzare gli algoritmi di crittografia.

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La minaccia degli attacchi DDoS nel servizio CUPS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

L'Akamai Security Intelligence and Response Team ha verificato e confermato la minaccia degli attacchi DDoS nel servizio CUPS per fornire assistenza e consigli sulla loro mitigazione agli addetti alla sicurezza.

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Attenzione alle vulnerabilità prive di patch: la botnet Corona Mirai si diffonde con attacchi zero-day

August 28, 2024Aline Eliovich,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

L'Akamai SIRT ha scoperto una vulnerabilità nella videocamera AVTECH CCTV. Scoprite come questa vulnerabilità viene attivamente sfruttata in rete per diffondere la variante Corona Mirai.

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La botnet NetKiller.Condi sfrutta la vulnerabilità CVE-2024-0778 una settimana dopo la divulgazione

March 05, 2024Kyle Lefton e Larry Cashdollar

L'Akamai SIRT ha scoperto una vulnerabilità nella videocamera Zhejiang Uniview ISC. Scoprite come questa vulnerabilità viene attivamente sfruttata in rete per diffondere la variante LZRD Mirai.

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Vulnerabilità sfruttata attivamente nei dispositivi Hitron DVR: correzioni e patch disponibili

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

Nell'ambito del rilevamento di InfectedSlurs, i nostri ricercatori hanno scoperto alcune vulnerabilità in vari modelli di dispositivi Hitron DVR. Scoprite ulteriori informazioni sul firmware e sui dispositivi interessati.

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L'aggiornamento del codice binario Kmsdx mostra che KmsdBot sta prendendo di mira il panorama IoT

August 15, 2023Larry Cashdollar

KmsdBot è tornato, e questa volta sta dando la caccia ai dispositivi IoT. Leggete gli aggiornamenti del codice binario e i loro effetti, che rafforzano la necessità di misure di sicurezza robuste.

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Rilevamento di HinataBot: un'analisi approfondita di una minaccia basata su Go

March 16, 2023Chad Seaman,  Allen West,  e Larry Cashdollar

Akamai researchers uncover and reverse engineer a new Go-based DDoS botnet.

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Emulazione della funzionalità C2 (Command and Control) di KmsdBot e analisi del traffico dei suoi attacchi

December 19, 2022Allen West e Larry Cashdollar

Ulteriori informazioni sull'impatto globale di KmsdBot, una botnet che ha colpito il nostro honeypot all'inizio di quest'anno, e perché le prove dimostrano che si tratta di un DDoS a pagamento.

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KmsdBot: il malware di attacco e mining

November 10, 2022Larry Cashdollar

La ricerca sulla sicurezza di Akamai ha osservato un nuovo malware: un cryptominer che sogna funzionalità DDoS. Ulteriori informazioni su kmdsbot sono disponibili in questo blog.

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Il kit che minaccia tutti i dati: lo scam imita le misure di sicurezza note di PayPal

July 13, 2022Aline Eliovich e Larry Cashdollar

Il furto delle identità colpisce milioni di persone ogni anno. Leggete questo articolo su un truffatore che si spacciava per PayPal nel tentativo di rubare le identità degli utenti.

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