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Larry Cashdollar

Principal Security Researcher

Larry Cashdollar travaille dans le domaine de la sécurité en tant que chercheur en vulnérabilité depuis plus de 20 ans. Il est actuellement Principal Security Researcher de l'équipe Security Intelligence Response Team chez Akamai Technologies. Il a étudié l'informatique à l'Université du sud du Maine. Larry a documenté plus de 300 CVE et a présenté ses recherches aux conférences BotConf, BSidesBoston, OWASP Rhode Island et DEF CON. Il aime le plein air et reconstruit de petits moteurs pendant son temps libre.

Articles rédigés par Larry Cashdollar

Langflow utilisé pour créer des botnets Gafgyt personnalisés destinés aux attaques DDoS

July 14, 2026Larry Cashdollar

Découvrez comment les acteurs malveillants exploitent la vulnérabilité Langflow CVE-2025-3248 pour détourner des infrastructures d'IA hautement performantes et déployer des botnets DDoS Gafgyt personnalisés.

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IA et découverte des vulnérabilités : un appel à la prudence et à la supervision humaine

March 13, 2026Kyle Lefton et Larry Cashdollar

Découvrez pourquoi une supervision humaine est essentielle à une utilisation responsable des systèmes d'IA pour l'identification des failles de sécurité, et comment éviter les faux positifs.

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Exposition négative : utilisation des caméras réseau Edimax pour propager Mirai

March 13, 2025Kyle Lefton et Larry Cashdollar

Il a également été observé que ce botnet ciblait d'autres failles… y compris l'exploitation du point de terminaison d'une API Docker.

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Exploitation active : page d'accueil de la nouvelle variante d'Aquabot ciblant les téléphones

January 28, 2025Kyle Lefton et Larry Cashdollar

L'équipe SIRT d'Akamai a découvert qu'une nouvelle variante d'Aquabot basée sur Mirai était déployée en exploitant une vulnérabilité d'injection de commandes dans les modèles SIP de Mitel.

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Une vulnérabilité dans enregistreurs vidéo numériques DigiEver DS-2105 Pro est exploitée pour propager des logiciels malveillants.

December 19, 2024Daniel Messing,  Kyle Lefton,  et Larry Cashdollar

Une vulnérabilité dans les enregistreurs vidéo numériques DigiEver DS-2105 Pro est exploitée afin de diffuser une variante de Mirai modifiée pour utiliser des algorithmes de chiffrement améliorés.

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Trop de services CUPS : la menace des attaques DDoS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  et Larry Cashdollar

L'équipe SIRT (Security Intelligence and Response Team) d'Akamai a testé et confirmé la menace DDoS au sein du service CUPS et fournit des conseils et des mesures d'atténuation pour les défenseurs.

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Méfiez-vous de ce qui ne peut être corrigé : Le botnet Corona Mirai se propage via Zero Day

August 28, 2024Aline Eliovich,  Kyle Lefton,  et Larry Cashdollar

L'équipe SIRT d'Akamai a découvert une vulnérabilité dans une caméra CCTV AVTECH. Découvrez comment celle-ci est activement exploitée « in the wild » pour propager la variante Corona Mirai.

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Exploits de botnets NetKiller.Condi CVE-2024-0778 une semaine après le signalement

March 05, 2024Kyle Lefton et Larry Cashdollar

L'équipe SIRT d'Akamai a découvert une vulnérabilité dans une caméra Zhejiang Uniview ISC. Découvrez comment celle-ci est activement exploitée « in the wild » pour propager la variante LZRD Mirai.

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Vulnérabilité activement exploitée dans les enregistreurs vidéo numériques Hitron : corrigée, correctifs disponibles

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  et Larry Cashdollar

Dans le cadre de la découverte d'InfectedSlurs, nos chercheurs ont identifié des vulnérabilités dans plusieurs modèles d'enregistreurs vidéo numériques Hitron. En savoir plus sur les terminaux et micrologiciels affectés.

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La mise à jour du fichier binaire Kmsdx montre que KmsdBot cible l'écosystème de l'IoT

August 15, 2023Larry Cashdollar

KmsdBot est de retour, et, cette fois, il s'attaque aux terminaux IoT. Découvrez les mises à jour du fichier binaire et leurs effets, qui renforcent la nécessité d'adopter des mesures de sécurité robustes.

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Découverte de HinataBot : Une exploration approfondie d'une menace basée sur Go

March 16, 2023Chad Seaman,  Allen West,  et Larry Cashdollar

Les chercheurs d'Akamai découvrent et procèdent à la rétro-ingénierie d'un nouveau botnet DDoS basé sur Go.

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Émulation de la commande et du contrôle de KmsdBot et examen de son trafic d'attaque

December 19, 2022Allen West et Larry Cashdollar

Découvrez l'impact mondial de KmsdBot, un botnet qui a atteint notre pot de miel en début d'année, et pourquoi les preuves indiquent qu'il s'agit d'un DDoS à louer.

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KmsdBot : le programme malveillant d'attaque et de minage

November 10, 2022Larry Cashdollar

L'équipe de recherche sur la sécurité d'Akamai a mis en évidence un nouveau programme malveillant : un mineur de cryptomonnaie qui rêve de fonctionnalités DDoS. Informez-vous sur kmdsbot dans ce blog.

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Le kit indispensable : un scam imite les mesures de sécurité connues de PayPal

July 13, 2022Aline Eliovich et Larry Cashdollar

Le vol d'identité affecte des millions de personnes chaque année. Voir cet exemple de scam prétendant être PayPal pour le vol d'identité.

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