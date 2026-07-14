Larry Cashdollar travaille dans le domaine de la sécurité en tant que chercheur en vulnérabilité depuis plus de 20 ans. Il est actuellement Principal Security Researcher de l'équipe Security Intelligence Response Team chez Akamai Technologies. Il a étudié l'informatique à l'Université du sud du Maine. Larry a documenté plus de 300 CVE et a présenté ses recherches aux conférences BotConf, BSidesBoston, OWASP Rhode Island et DEF CON. Il aime le plein air et reconstruit de petits moteurs pendant son temps libre.