Larry Cashdollar ha trabajado en el campo de la seguridad como investigador de vulnerabilidades durante más de 20 años y actualmente es Investigador Principal de Seguridad en el equipo de Respuesta de Inteligencia de Seguridad de Akamai. Estudió informática en la Universidad del Sur de Maine. Larry ha documentado más de 300 CVE y ha presentado sus investigaciones en BotConf, BSidesBoston, OWASP Rhode Island y DEF CON. Disfruta de las actividades al aire libre y de reconstruir pequeños motores en su tiempo libre.