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Larry Cashdollar

Principal Security Researcher

Larry Cashdollar ha trabajado en el campo de la seguridad como investigador de vulnerabilidades durante más de 20 años y actualmente es Investigador Principal de Seguridad en el equipo de Respuesta de Inteligencia de Seguridad de Akamai. Estudió informática en la Universidad del Sur de Maine. Larry ha documentado más de 300 CVE y ha presentado sus investigaciones en BotConf, BSidesBoston, OWASP Rhode Island y DEF CON. Disfruta de las actividades al aire libre y de reconstruir pequeños motores en su tiempo libre.

Publicaciones de Larry Cashdollar

Langflow explotado para crear botnets Gafgyt DDoS personalizadas

July 14, 2026Larry Cashdollar

Descubra cómo los agentes de amenazas explotan la vulnerabilidad CVE-2025-3248 de Langflow para secuestrar infraestructuras de IA de alto rendimiento e implementar botnets Gafgyt DDoS personalizadas.

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IA en la detección de vulnerabilidades: una llamada a la supervisión y la precaución humanas

March 13, 2026Kyle Lefton y Larry Cashdollar

Descubra por qué la supervisión humana es crucial para el uso responsable de los sistemas de IA a la hora de identificar vulnerabilidades de seguridad y saber cómo evitar falsos positivos.

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Exposición negativa: Uso de las cámaras de red de Edimax para propagar Mirai

March 13, 2025Kyle Lefton y Larry Cashdollar

También se ha observado que esta botnet tiene como objetivo otras vulnerabilidades... incluida la explotación de los terminales de API de Docker.

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Explotación activa: Nueva variante de Aquabot

January 28, 2025Kyle Lefton y Larry Cashdollar

El SIRT de Akamai ha descubierto una nueva variante de Aquabot basada en Mirai que se está propagando aprovechando una vulnerabilidad de inyección de comandos en los modelos SIP de Mitel.

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DigiEver soluciona esto del IoT

December 19, 2024Daniel Messing,  Kyle Lefton,  y Larry Cashdollar

Se está explotando una vulnerabilidad en los DVR DigiEver DS-2105 Pro para difundir una variante de Mirai que se ha modificado para utilizar algoritmos de cifrado mejorados.

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Cuando hay demasiados CUPS: la amenaza de los ataques DDoS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  y Larry Cashdollar

El equipo de respuesta a incidentes e inteligencia en seguridad de Akamai ha probado y confirmado la amenaza DDoS en el servicio CUPS para proporcionar orientación y consejos de mitigación a los defensores.

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Preste atención a las vulnerabilidades: la variante Corona de la botnet Mirai se propaga con ataques de día cero

August 28, 2024Aline Eliovich,  Kyle Lefton,  y Larry Cashdollar

El equipo de respuesta a incidentes e inteligencia en seguridad de Akamai (SIRT) ha identificado una vulnerabilidad en una cámara de circuitos cerrados de televisión (CCTV) AVTECH. Descubra cómo se está explotando de forma activa para propagar la variante Corona de Mirai.

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La botnet NetKiller.Condi explota CVE-2024-0778 una semana después de su divulgación

March 05, 2024Kyle Lefton y Larry Cashdollar

El SIRT de Akamai detectó una vulnerabilidad en una cámara ISC de Zhejiang Uniview. Descubra cómo se está explotando en su entorno natural de forma activa para propagar la variante LZRD de Mirai.

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Vulnerabilidad explotada de forma activa en dispositivos DVR de Hitron: corregida, parches disponibles

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  y Larry Cashdollar

Como parte del descubrimiento de InfectedSlurs, nuestros investigadores detectaron vulnerabilidades en varios modelos de dispositivos DVR de Hitron. Obtenga más información sobre los dispositivos y el firmware afectados.

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La actualización de Kmsdx Binary muestra que KmsdBot se dirige al panorama del IoT

August 15, 2023Larry Cashdollar

KmsdBot ha vuelto y, esta vez, va detrás de los dispositivos IoT. Lea acerca de las actualizaciones del binario y sus efectos, que refuerzan la necesidad de medidas de seguridad sólidas.

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Descubriendo HinataBot: Análisis en profundidad de una amenaza basada en Go

March 16, 2023Chad Seaman,  Allen West,  y Larry Cashdollar

Akamai researchers uncover and reverse engineer a new Go-based DDoS botnet.

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Emulación del mando y control de KmsdBot y análisis de su tráfico de ataque

December 19, 2022Allen West y Larry Cashdollar

Lea acerca del impacto global de KmsdBot, una botnet que detectó nuestro señuelo a principios de este año, y descubra por qué las pruebas apuntan a que se trata de un ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS) de alquiler.

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KmsdBot: El ataque y el malware de minería

November 10, 2022Larry Cashdollar

El equipo de seguridad de Akamai ha observado un nuevo malware: un proceso de criptominería que sueña con tener la funcionalidad de DDoS. Obtenga más información sobre kmdsbot en este blog.

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El kit que va a por todas: una estafa imita las conocidas medidas de seguridad de PayPal

July 13, 2022Aline Eliovich y Larry Cashdollar

El robo de identidad afecta a millones de personas cada año. Vea este fragmento de una estafa que pretende ser PayPal en un esfuerzo por lograr el robo de identidad total.

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