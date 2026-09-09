La conformità alla NIS2 nell'era dell'intelligenza artificiale: perché la cybersecurity tradizionale non è sufficiente

La NIS2 si applica alla sicurezza e alla resilienza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi digitali di un'organizzazione, pertanto include la governance della cybersecurity, la gestione dei rischi, la risposta agli incidenti, la continuità operativa, la sicurezza della supply chain, gli ambienti cloud e la tecnologia operativa.

Sebbene l'intelligenza artificiale non sia specificamente regolamentata dalla NIS2, le organizzazioni devono considerare come i sistemi di AI e i servizi di AI di terze parti influiscono sulla resilienza e sui rischi informatici complessivi.