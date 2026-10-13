L'adozione dell'AI generativa introduce rischi critici per le fughe di dati aziendali. Le organizzazioni necessitano di visibilità e controllo browser-native per proteggere le interazioni con i modelli LLM senza limitare la produttività. Scarica questa guida all'acquisto di Akamai per:
- Scoprire le tendenze che generano vulnerabilità nel sistema di sicurezza dell'AI
- Valutare ciascun fattore di rischio responsabile delle fughe di dati dell'AI generativa
- Individuare i requisiti fondamentali per una protezione efficace dei dati dell'AI browser-native
- Confrontarei fornitori delle soluzioni per la sicurezza dell'IA utilizzando una checklist di valutazione completa.