L'adoption de l'IA générative expose les entreprises à des risques majeurs de fuite de données sensibles. Les entreprises ont besoin d'une visibilité et d'un contrôle intégrés au navigateur pour sécuriser les interactions avec les LLM sans compromettre la productivité. Téléchargez ce guide de l'acheteur Akamai pour :

découvrir les tendances qui créent des vulnérabilités en matière de sécurité de l'IA ;

les tendances qui créent des vulnérabilités en matière de sécurité de l'IA ; évaluer chaque facteur de risque responsable de fuite de données liée à l'IA générative ;

chaque facteur de risque responsable de fuite de données liée à l'IA générative ; découvrir les points essentiels pour une protection efficace des données d'IA directement dans les navigateurs ;

les points essentiels pour une protection efficace des données d'IA directement dans les navigateurs ; évaluer les fournisseurs de solutions de sécurité de l'IA en utilisant une liste de contrôle complète.