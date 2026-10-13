A adoção da inteligência artificial generativa traz consigo riscos significativos de vazamento de dados corporativos. As organizações precisam de visibilidade e controle nativos do navegador para garantir a segurança das interações com LLMs sem comprometer a produtividade. Baixe este Guia do Comprador da Akamai e:
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- Avalie cada fator de risco que pode causar vazamento de dados em sistemas de inteligência artificial generativa.
- Descubra os principais requisitos para uma proteção de dados eficaz baseada em inteligência artificial diretamente no navegador.
- Avalie os fornecedores de segurança de IA com base em uma lista de verificação abrangente.