A adoção da inteligência artificial generativa traz consigo riscos significativos de vazamento de dados corporativos. As organizações precisam de visibilidade e controle nativos do navegador para garantir a segurança das interações com LLMs sem comprometer a produtividade. Baixe este Guia do Comprador da Akamai e:

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