Quando si parla di servizi di streaming online OTT (Over-The-Top), Vidio dà del filo da torcere alla concorrenza indonesiana, grazie a un'eccellente programmazione senza interruzioni per milioni di spettatori in tutto il paese, tra cui un numero crescente di appassionati di sport, specialmente tifosi di calcio. Per fornire immagini fluide e nitide, anche durante i periodi con elevata richiesta, Vidio utilizza la rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) di Akamai per memorizzare i video online e distribuirli in vari formati su più dispositivi, dagli smartphone alle smart TV.
Riproduzione perfetta per appassionati di sport, cinema e fiction
Un'eccellente experience di streaming senza interruzioni
Lanciata nel 2014, la piattaforma di streaming video Vidio è attualmente una delle più grandi in Indonesia, con oltre 60 milioni di utenti attivi al mese, che sono attirati dai canali gratuiti e in abbonamento su cui vengono trasmessi programmi in live streaming, film, serie TV e una selezione di eventi sportivi tra i migliori al mondo.
La piattaforma ha registrato una crescita di oltre il 150% e l'app Vidio è stata scaricata più di cinque milioni di volte. Durante le Olimpiadi di Tokyo, l'app ha dominato tutte le categorie nell'App Store di Apple in Indonesia.
Questa crescita della visione su dispositivi mobili e app evidenzia un'importante sfida per Vidio. I suoi spettatori si aspettano un'eccezionale experience di streaming su tutti i dispositivi, dagli smartphone alle smart TV in 4K, con una risoluzione nitidissima senza problemi di buffering, a prescindere dal fatto che la connessione venga effettuata tramite una rete Wi-Fi o un servizio Telco durante gli spostamenti.
Ad aumentare le complessità, l'infrastruttura di streaming di Vidio deve poter gestire gli enormi picchi di domanda che si raggiungono durante la visione di serie molto seguite ed eventi sportivi in diretta. Durante le Olimpiadi di Tokyo, la piattaforma ha raggiunto un picco di oltre 400.000 utenti simultanei. Questa cifra, tuttavia, è stata persino superata quando l'Indonesia è arrivata in finale nel campionato 2020 Southeast Asian Football Federation (AFF) Suzuki Cup, tenutosi tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Durante il torneo, si è raggiunto un picco di 3,5 terabit (con 1,77 milioni di spettatori simultanei) e con un'ulteriore ottimizzazione sono stati raggiunti 2.067 milioni di tifosi sintonizzati (a 3,02 terabit al secondo).
Tommy Sullivan, CTO di Vidio, afferma: "La distribuzione di milioni di contenuti in maniera rapida, efficiente e affidabile è la nostra sfida più impegnativa. Agli spettatori non interessa sapere perché il servizio offerto non è del tutto perfetto, ma, semplicemente, si aspettano sempre un'experience di streaming video coinvolgente e senza interruzioni, specialmente in occasione di importanti eventi sportivi in cui gareggia la loro nazionale, come nel caso del torneo AFF Suzuki Cup tenutosi tra il 2021 e il 2022".
In un marketplace altamente competitivo, laddove in Indonesia si avvicendano alcuni dei nomi più importanti nel settore dei media, Vidio si è affidata ad Akamai per offrire la migliore qualità video possibile. Migliorando l'experience degli utenti, Vidio intende anche di ridurre i tassi di abbandono, fidelizzare un maggior numero di spettatori e incrementare il fatturato con un maggior numero di abbonamenti e annunci pubblicitari.
Gli appassionati di sport sono fanatici. Ecco perché Akamai è fondamentale per la qualità dei nostri flussi video.Tommy Sullivan, CTO, Vidio
Eccellente riproduzione su qualsiasi dispositivo o rete
Sullivan torna a sottolineare l'importanza dell'experience per gli spettatori. "Una riproduzione perfetta è tutto, che si tratti di una smart TV UHD (Ultra High Definition) o di uno smartphone. "Grazie alla tecnologia della rete per la distribuzione dei contenuti di Akamai, che include la soluzione AMD (Adaptive Media Delivery), possiamo offrire al crescente numero di utenti online contenuti ad alta risoluzione senza interruzioni, sia alla prima che alla quinta visualizzazione".
In più, Vidio protegge i propri sistemi tramite la soluzione App & API Protector, che protegge dagli attacchi DoS (Denial of Service) e alle applicazioni web, riducendo i rischi di downtime, furto di dati e defacement di siti web.
Inoltre, Vidio ha introdotto Cloud Wrapper, che consente di ridurre al minimo le chiamate ai server di origine e gestire meglio i costi correlati. "In molti casi, basta una semplice chiamata ai server di origine per distribuire la maggior parte del traffico dalla cache di Cloud Wrapper in modo da ridurre i costi di trasferimento dei dati, riducendo anche il carico di lavoro che grava sulla nostra infrastruttura. In un caso, durante un problema di routing, Akamai Cloud Wrapper ci ha fatto risparmiare 40.000 dollari", afferma Sullivan.
La presenza della CDN di Akamai in Indonesia indica anche che la maggior parte della programmazione di Vidio viene trasmessa all'interno del paese. Il fatto di non affidarsi a reti esterne, che trasferiscono i contenuti tramite una rete internazionale prima di trasmetterli agli spettatori indonesiani, riduce il rischio di problemi relativi all'infrastruttura e al software, come danni ai cavi, e aiuta a garantire una migliore experience per gli spettatori.
Una crescente domanda di contenuti sportivi in diretta
Akamai aiuta Vidio ad offrire un'eccezionale experience di visione anche durante i periodi di enorme aumento della domanda e di picco in corrispondenza di eventi sportivi importanti. "Disponiamo della più ampia libreria di contenuti relativi a competizioni sportive nazionali e internazionali sul mercato locale, come i campionati di calcio spagnoli e italiani, la UEFA Champions League, l'ATP Tour, la BWF, la F1 e l'NBA", afferma Sullivan.
"Gli appassionati di sport sono fanatici. Oltre alla nazionale, l'Indonesia ospita anche la Liga 1, la lega calcistica più grande della regione", afferma Sullivan. "Anche la minima interruzione o una risoluzione inferiore possono creare un'impressione negativa della piattaforma. I tifosi non si fanno problemi a condividere sui social le loro experience negative e le loro cattive recensioni possono danneggiare seriamente la nostra reputazione. Ecco perché Akamai è fondamentale per la qualità dei nostri flussi video poiché ci aiuta a distinguerci dalla concorrenza".
Grazie ad Akamai, siamo assolutamente sicuri di riuscire a mantenere la nostra posizione di leader del mercato e continuare ad attrarre gli investitori.- Tommy Sullivan, CTO, Vidio
La competitività di oggi e di domani
Offrire agli spettatori la migliore experience possibile è fondamentale per consentire a Vidio di continuare a incrementare le sue quote di mercato e ridurre i tassi di abbandono, mentre nuovi servizi di streaming video si affacciano sul mercato indonesiano. "Abbiamo assistito al lancio di nomi importanti negli ultimi 12 mesi", afferma Sullivan. "Ma, grazie ad Akamai, siamo assolutamente sicuri di riuscire a mantenere la nostra posizione di leader del mercato e continuare ad attrarre gli investitori".
L'impegno di Akamai volto al successo dei suoi clienti ha rassicurato Sullivan quando Vidio ha dovuto distribuire 3,5 terabit di dati al secondo durante un picco di domanda in occasione del torneo AFF. "Abbiamo sempre saputo che sarebbe arrivato il momento in cui avremmo toccato quella soglia. Ma eravamo certi che Akamai sarebbe riuscita a gestire un tale livello di domanda. Mi sento tranquillo perché so che Akamai è sempre lì a sostenere i nostri utenti, il nostro fatturato e la crescita degli investimenti su larga scala".
Sullivan sottolinea anche l'importanza del pacchetto Akamai Plus Service and Support, che include l'assistenza di esperti nella distribuzione e nell'integrazione delle soluzioni Akamai, nonché un costante livello di supporto e manutenzione. "Ho un rapporto davvero straordinario con il team di Akamai. Mi piace il modo proattivo con cui il team ci contatta per aiutarci a trarre il massimo vantaggio dai nuovi rilasci e a ottimizzare le soluzioni di Akamai".
Informazioni su Vidio
Fondato nel 2014, Vidio è il principale servizio di streaming OTT (Over-the-Top) in Indonesia, con una media di oltre 60 milioni di utenti attivi mensili (MAU), anche nella categoria intrattenimento di Google Play Store. Vidio è ben noto per i suoi contenuti esclusivi sia nello sport che nell'intrattenimento, come la Liga 1, la UCL, la UEL, la F1 e l'NBA. Riconosciuto come il servizio OTT (Over-the-Top) che trasmette il maggior numero di serie originali a livello locale, Vidio ospita anche la più grande libreria di contenuti, con oltre 1 milione di VOD, 60 canali e 33 radio, coprendo un'ampia selezione di generi: nazionale, coreano, asiatico, Bollywood e Hollywood. Attualmente, Vidio è ampiamente accessibile da tutte le piattaforme connesse su dispositivi mobili, web, smart TV e decoder. Di proprietà di PT Surya Citra Media Tbk, Vidio fa parte del più ampio gruppo di media e tecnologia PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. https://www.vidio.com/
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.