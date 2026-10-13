Lanciata nel 2014, la piattaforma di streaming video Vidio è attualmente una delle più grandi in Indonesia, con oltre 60 milioni di utenti attivi al mese, che sono attirati dai canali gratuiti e in abbonamento su cui vengono trasmessi programmi in live streaming, film, serie TV e una selezione di eventi sportivi tra i migliori al mondo.

La piattaforma ha registrato una crescita di oltre il 150% e l'app Vidio è stata scaricata più di cinque milioni di volte. Durante le Olimpiadi di Tokyo, l'app ha dominato tutte le categorie nell'App Store di Apple in Indonesia.

Questa crescita della visione su dispositivi mobili e app evidenzia un'importante sfida per Vidio. I suoi spettatori si aspettano un'eccezionale experience di streaming su tutti i dispositivi, dagli smartphone alle smart TV in 4K, con una risoluzione nitidissima senza problemi di buffering, a prescindere dal fatto che la connessione venga effettuata tramite una rete Wi-Fi o un servizio Telco durante gli spostamenti.

Ad aumentare le complessità, l'infrastruttura di streaming di Vidio deve poter gestire gli enormi picchi di domanda che si raggiungono durante la visione di serie molto seguite ed eventi sportivi in diretta. Durante le Olimpiadi di Tokyo, la piattaforma ha raggiunto un picco di oltre 400.000 utenti simultanei. Questa cifra, tuttavia, è stata persino superata quando l'Indonesia è arrivata in finale nel campionato 2020 Southeast Asian Football Federation (AFF) Suzuki Cup, tenutosi tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Durante il torneo, si è raggiunto un picco di 3,5 terabit (con 1,77 milioni di spettatori simultanei) e con un'ulteriore ottimizzazione sono stati raggiunti 2.067 milioni di tifosi sintonizzati (a 3,02 terabit al secondo).

Tommy Sullivan, CTO di Vidio, afferma: "La distribuzione di milioni di contenuti in maniera rapida, efficiente e affidabile è la nostra sfida più impegnativa. Agli spettatori non interessa sapere perché il servizio offerto non è del tutto perfetto, ma, semplicemente, si aspettano sempre un'experience di streaming video coinvolgente e senza interruzioni, specialmente in occasione di importanti eventi sportivi in cui gareggia la loro nazionale, come nel caso del torneo AFF Suzuki Cup tenutosi tra il 2021 e il 2022".

In un marketplace altamente competitivo, laddove in Indonesia si avvicendano alcuni dei nomi più importanti nel settore dei media, Vidio si è affidata ad Akamai per offrire la migliore qualità video possibile. Migliorando l'experience degli utenti, Vidio intende anche di ridurre i tassi di abbandono, fidelizzare un maggior numero di spettatori e incrementare il fatturato con un maggior numero di abbonamenti e annunci pubblicitari.