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Susan McReynolds

Susan McReynolds の投稿

サイバー攻撃リスクの緩和に向けて、セグメンテーションをどこまで効果的に展開できているか

May 07, 2024Cheryl Chiodi,  Susan McReynolds,  Helder Ferrão,  and Carley Thornell

Akamaiはこのほど、グローバルなセキュリティ専門家から得た調査データの大規模な分析を完了し、セグメンテーションの現状に関する業界や地域別の傾向を明らかにしました。

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