Susan McReynolds

サイバー攻撃リスクの緩和に向けて、セグメンテーションをどこまで効果的に展開できているか

Akamaiはこのほど、グローバルなセキュリティ専門家から得た調査データの大規模な分析を完了し、セグメンテーションの現状に関する業界や地域別の傾向を明らかにしました。