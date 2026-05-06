Akamaiが「2026 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for API Protection」に選出

APIはもはや単なる技術的な統合レイヤーではありません。最新のアプリケーション、サービス、そして、近年増加しているAIシステムと連携してデータや機能をやり取りするための、主要なインターフェースです。組織がクラウド、パートナーエコシステム、自動化されたワークフロー全体にデジタルサービスを拡大するにつれて、APIは不可欠なものになると同時に、攻撃にさらされるリスクも高まっています。
こうした中、Akamai API Security が「2026 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for API Protection」において、唯一の「Customers’ Choice」に選出されたことをお知らせします。
「Voice of the Customer」はアナリストの評価ではなく、サービスを実際に利用しているユーザーのレビューに基づいているため、実運用環境においてソリューションがどのように機能するかという実践的な視点が得られると考えられています。私たちにとっても、この評価はお客様からの信頼を示す指標として最も重要なものです。
API保護が経営層の課題となっている理由
現在、多くの組織が分散型アーキテクチャ全体で何千ものAPIを運用しています。これらのインターフェースは、アプリケーションの変更、新サービスの導入、統合の増加に伴い、急速に進化しています。セキュリティチームで、何が外部に公開されているのか、あるいはそれらのインターフェースがどのように使用されているのかの全体像を把握することは困難で、把握できていないという企業も少なくないでしょう。
APIは機微な情報やコアビジネスロジックへの直接的なアクセスを提供することが多いため、そのリスクはさらに増大します。たった1つの脆弱なエンドポイントから、顧客記録、金融取引、または運用システムが漏えいする可能性があります。
私たちは、Gartner Peer Insightsに寄せられたお客様のフィードバックが、APIアクティビティの可視性を獲得し、リスクの所在を理解することの重要性を浮き彫りにしていると考えています。実務担当者は、実際の使用パターンを観察し、異常を特定し、推測ではなく実際のリスクに基づいて修復の優先順位を付けることの価値を強調していました。
同様に重要なのが信頼性です。企業は、運用上の負荷を増やすことなく、複雑な環境全体で一貫して機能する保護を必要としています。
AIがもたらす新しいインタラクションとリスク
AIの急速な普及により、新たな種類のAPI利用が拡大しています。マシンツーマシン（M2M）のインタラクション、エージェント駆動型のワークフロー、および自動化された意思決定システムは、従来のユーザーのふるまいとは大きく異なるトラフィックパターンを生成します。
これらのインタラクションは、従来の制御では正規のアクティビティと区別することが困難な場合があります。同時に、それらは多くの場合、非常に機微な情報や重要な機能にアクセスします。
お客様からのフィードバックを通して、Akamai API Securityがこれら進化するパターンの理解や潜在的な悪用の検知に役立っていることがわかります。組織がAIを活用したサービスを展開するにつれて、自動化されたインタラクションの可視性は不可欠になりつつあります。
より広範なAkamaiのアプリケーション保護プラットフォームにおいて、API Securityは、Webアプリケーション、ボット、およびその他のデジタルエントリポイントに対する保護を補完します。この統合的なアプローチにより、組織はAPIを孤立した問題として扱うのではなく、アプリケーション全体のリスクとして対処できるようになります。
技術力と同等に重要な運用の現実
セキュリティチームは、サービスの可用性を維持しながら保護を迅速に提供するという、絶え間ないプレッシャーの下で運用を行っています。展開や管理が困難なソリューションは、技術的にどれほど洗練されていても、継続的に採用されることはめったにありません。
レビューにおいては、Akamaiのわかりやすいオンボーディング、実践的な実装サポート、そして既存のワークフローに統合できる機能が高く評価されています。これらの要因により、組織はスムーズにセキュリティポスチャの改善に着手できたと考えています。
知見をアクションに変える能力も同様に重要です。
お客様とのパートナーシップ
お客様のフィードバックから見出されたもう1つの一貫したテーマは、長期的なエンゲージメントの重要性であると考えています。セキュリティ対策の導入は単発のプロジェクトではありません。アーキテクチャは進化し、脅威は変化し、組織は新しいテクノロジーを導入します。
重要なインフラや顧客向けのサービスを運用している企業にとって、長期的なサポートへの信頼は、製品機能と同じくらい重要になり得ます。
この評価が意味するもの
「Customers’ Choice for API Protection」に選出されたことは、組織が単にAkamai API Securityを導入しているだけでなく、重要なビジネス機能を保護するために同ソリューションを信頼していることを示していると私たちは考えています。
ソリューションを評価するセキュリティリーダーにとって、実ユーザーたちによって検証済みの経験は、現実の環境における有効性に関する貴重な知見をもたらすと考えます。それは、管理された評価用の環境ではなく、実際に運用されている複雑な環境において製品がどのように機能するかを反映しているからです。
ご自身の経験や視点を共有してくださったお客様には深く感謝いたします。皆様からのフィードバックは、私たちが最新のアプリケーションを保護するためのアプローチをどのように進化させていくかを形成し続けています。
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詳細については、Gartner Peer InsightsでAkamai API Securityのレビューを読むか、Akamai のエキスパートとの時間を予約して、実際に体験してみてください。
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