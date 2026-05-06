Akamaiが「2026 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for API Protection」に選出

現在、多くの組織が分散型アーキテクチャ全体で何千ものAPIを運用しています。これらのインターフェースは、アプリケーションの変更、新サービスの導入、統合の増加に伴い、急速に進化しています。セキュリティチームで、何が外部に公開されているのか、あるいはそれらのインターフェースがどのように使用されているのかの全体像を把握することは困難で、把握できていないという企業も少なくないでしょう。

APIは機微な情報やコアビジネスロジックへの直接的なアクセスを提供することが多いため、そのリスクはさらに増大します。たった1つの脆弱なエンドポイントから、顧客記録、金融取引、または運用システムが漏えいする可能性があります。

私たちは、Gartner Peer Insightsに寄せられたお客様のフィードバックが、APIアクティビティの可視性を獲得し、リスクの所在を理解することの重要性を浮き彫りにしていると考えています。実務担当者は、実際の使用パターンを観察し、異常を特定し、推測ではなく実際のリスクに基づいて修復の優先順位を付けることの価値を強調していました。

同様に重要なのが信頼性です。企業は、運用上の負荷を増やすことなく、複雑な環境全体で一貫して機能する保護を必要としています。