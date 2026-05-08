CVE-2026-34354：GuardicoreにおけるLPE (ローカル権限昇格) の脆弱性

LinuxおよびmacOS上のAkamai Guardicore Platform Agent、ならびにAkamai Zero Trust Clientにおいて、LPE (ローカル権限昇格) の脆弱性が確認されました。基盤となるサービスが、全ユーザーが書き込み可能な（world-writable）/tmp ディレクトリにIPCソケットを作成し、認証されていないIPCコントロールメッセージを受け入れてしまう問題です。

この仕様により、当該サービスの HandleSaveLogs() 関数においてTOCTOU（Time-of-Check to Time-of-Use）脆弱性が引き起こされます。具体的には、ログファイルを作成し、それを標的のパスを指すシンボリックリンクに操作することで、権限を持たないローカルユーザーが、任意のroot所有ファイルを全ユーザー書き込み可能へと変更できる恐れがあります。.

さらに、root権限で実行されている診断収集ツール（gimmelogs）には、dbstoreからのコマンドインジェクションに対する脆弱性も存在しており、これが第2の権限昇格ベクターとなっていました。

Windows環境においても同様のコマンドインジェクションの脆弱性ベクターは存在しますが、即座に悪用される状態にはありません。ただし、この脆弱性を利用することで、任意の場所に診断用ZIPファイルが作成される可能性は残っています。

なお、一連の攻撃ベクターは、対象のワークステーションやサーバーに対してローカルアクセス権を持つユーザーのみが悪用できるものであり、リモートからの悪用は不可能です。

性には「CVE-2026-34354」が割り当てられています。