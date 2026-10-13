- Akamai CloudアカウントとAkamai Functionsへのアクセス
- ローカルにインストールされたGit
- Spin CLI
- Rustツールチェーン
- wasm32-wasip1 Rustターゲット
- wasm32-wasip2 Rust
- wasmcp CLI
- Visual Studio Codeまたはその他のMCP対応クライアント
始める前に
MCPサーバーのコンパイル、テスト、接続、展開に必要なツールをインストールしてください。
MCPサーバーの構築と展開
プロジェクトをクローンし、ローカルでテストを行い、IDEに接続し、Akamai Functionsを使用してグローバルに展開します。
意思決定ログMCPサーバーを複製し、プロジェクトディレクトリに移動します。
git clone https://github.com/akamai-developers/serverless-decision-log-mcp-server.git
cd serverless-decision-log-mcp-server
このプロジェクトには、Rustのソースコード、WebAssemblyインターフェース、Spinマニフェスト、構築設定が含まれています。
アプリケーションをコンパイルします。
spin build
ローカルでMCPサーバーを起動します。
spin up
ローカルMCPサーバーは次の場所で利用できます。
http://localhost:3000
MCPクライアントからサーバーに接続してテストを行っている間、Spinプロセスを実行し続けます。
Visual Studio Codeでコマンドパレットを開き、次の項目を選択します。
MCP: Add Server...
次の設定を使用します。
タイプ：HTTP
URL：http://localhost:3000
名前：decision-log-mcp-server
設定ターゲット：ワークスペース
MCPサーバーを使用して、開発ワークフロー内の技術的な意思決定を記録、追跡、検索することができます。
展開する前に、お使いのアカウントでAkamai Functionsへのアクセスが有効化されていることを確認してください。まだ承認されていない場合は、アクセス権をリクエストし、リクエストの審査中はローカルでの構築を進めてください。
Spin CLI用のAkamaiプラグインをインストールします。
spin plugins install aka
SpinにAkamai Functionsアカウントへのアクセス権を付与します。
spin aka login
MCPサーバーを展開します。
spin aka deploy
プロンプトに従って、展開をレビューし、承認します。Akamai Functionsがアプリケーションを展開し、URLを割り当てます。
ローカルURLを展開時に生成されたAkamai FunctionsのURLに置き換え、MCPクライアントの設定を更新します。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
開発チームが技術的な意思決定を記録し、Visual Studio Codeやその他のMCP対応クライアントから検索できるようにします。
このプロジェクトは、Rust、WebAssembly、wasmcp、Spin、Akamai Functionsを使用します。
いいえ。Akamai Functionsは、VMやコンテナの管理を必要とすることなく、サーバーレスのWebAssemblyアプリケーションとしてMCPサーバーを動作させます。
はい。spin buildを使用してアプリケーションをコンパイルし、spin upを使用してhttp://localhost:3000でローカルに実行することができます。
このガイドでは、Visual Studio Codeを使用します。MCPサーバーへのHTTP接続をサポートするその他のクライアントを使用することもできます。
akaプラグインによって、Spin CLIをAkamai Functionsに接続します。認証が完了したら、spin aka deployを実行してください。
展開自体は約45秒で完了しますが、所要時間は変動する可能性があります。
クライアント設定内のローカルMCPサーバーURLを、Akamai Functionsで生成されたURLに置き換えてください。