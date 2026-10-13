Visual Studio Codeでコマンドパレットを開き、次の項目を選択します。

MCP: Add Server...

次の設定を使用します。

タイプ：HTTP

URL：http://localhost:3000

名前：decision-log-mcp-server

設定ターゲット：ワークスペース

MCPサーバーを使用して、開発ワークフロー内の技術的な意思決定を記録、追跡、検索することができます。