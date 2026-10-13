Prima della distribuzione, verifica che l'accesso ad Akamai Functions sia stato attivato per il tuo account. Se non è stato ancora approvato, richiedi l'accesso e continua con la build locale mentre la tua richiesta viene esaminata.

Installa il plug-in di Akamai per Spin CLI:

spin plugins install aka

Autorizza Spin ad accedere al tuo account Akamai Functions:

spin aka login

Distribuisci il server MCP:

spin aka deploy

Rivedi e conferma la distribuzione quando richiesto. Akamai Functions distribuirà l'applicazione e assegnerà un URL.

Aggiorna la configurazione del client MCP sostituendo l'URL locale con l'URL di Akamai Functions, che viene generato durante la distribuzione.