Asegúrate de que el acceso a Akamai Functions esté habilitado en tu cuenta antes de realizar el despliegue. Si aún no has sido aprobado, solicita acceso y continúa con la instalación local mientras se procesa tu solicitud.

Instala el plugin de Akamai para la CLI de Spin:

spin plugins instalan aka

Autoriza a Spin a acceder a tu cuenta de Akamai Functions.

spin aka login

Implementa el servidor MCP:

spin aka deploy

Revisa y confirma el despliegue cuando se te solicite. Akamai Functions implementará la aplicación y le asignará una URL.

Actualice la configuración de su cliente MCP reemplazando la URL local con la URL de Akamai Functions generada durante el proceso de implementación.