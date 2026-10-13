- Akamai Cloud-Konto mit Zugriff auf Akamai Functions
- Lokale Git-Installation
- Spin-CLI
- Rust-Toolchain
- wasm32-wasip1-Rust-Ziel
- wasm32-wasip2 Rust
- wasmcp-CLI
- Visual Studio Code oder ein anderer MCP‑kompatibler Client
Bevor Sie beginnen
Installieren Sie die Tools, die zum Kompilieren, Testen, Verbinden und Bereitstellen des MCP‑Servers erforderlich sind.
Erstellen und Bereitstellen des MCP‑Servers
Klonen Sie das Projekt, testen Sie es lokal, verbinden Sie es mit Ihrer IDE und stellen Sie es global mit Akamai Functions bereit.
Klonen Sie den Entscheidungsprotokoll-MCP‑Server und verschieben Sie ihn in das Projektverzeichnis.
git clone https://github.com/akamai-developers/serverless-decision-log-mcp-server.git
cd serverless-decision-log-mcp-server
Das Projekt umfasst die Rust-Quelle, die WebAssembly-Schnittstellen, das Spin-Manifest und die Build-Konfiguration.
Kompilieren Sie die Anwendung:
spin build
Starten Sie den MCP‑Server lokal:
spin up
Der lokale MCP‑Server ist verfügbar unter:
http://localhost:3000
Lassen Sie den Spin-Prozess laufen, während Sie den Server über Ihren MCP‑Client verbinden und testen.
Öffnen Sie in Visual Studio Code die Befehlspalette und wählen Sie Folgendes aus:
MCP: Server hinzufügen...
Verwenden Sie die folgende Konfiguration:
Typ: HTTP
URL: http://localhost:3000
Name: decision-log-mcp-server
Konfigurationsziel: Workspace
Verwenden Sie den MCP‑Server, um technische Entscheidungen in Ihrem Entwicklungs-Workflow hinzuzufügen, zu verfolgen und abzurufen.
Vergewissern Sie sich vor der Bereitstellung, dass der Zugriff auf Akamai Functions für Ihr Konto aktiviert ist. Wenn er noch nicht genehmigt wurde, fordern Sie Zugriff an und fahren Sie mit dem lokalen Build fort, während Ihre Anfrage geprüft wird.
Installieren Sie das Akamai-Plugin für die Spin‑CLI:
spin plugins install aka
Autorisieren Sie Spin, auf Ihr Akamai Functions-Konto zuzugreifen:
spin aka login
Stellen Sie den MCP‑Server bereit:
spin aka deploy
Prüfen und bestätigen Sie die Bereitstellung, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Akamai Functions stellt die Anwendung bereit und weist ihr eine URL zu.
Aktualisieren Sie Ihre MCP‑Client-Konfiguration, indem Sie die lokale URL durch die Akamai Functions‑URL ersetzen, die während der Bereitstellung generiert wurde.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Mit dem Server können Entwicklungsteams technische Entscheidungen direkt über Visual Studio Code oder einen anderen MCP‑kompatiblen Client aufzeichnen und abrufen.
Das Projekt verwendet Rust, WebAssembly, wasmcp, Spin und Akamai Functions.
Nein. Akamai führt den MCP‑Server als serverlose WebAssembly-Anwendung aus, ohne dass Sie eine VM oder einen Container verwalten müssen.
Ja. Verwenden Sie „spin build“, um die Anwendung zu kompilieren, und „spin up“, um sie lokal unter http://localhost:3000 auszuführen.
Im Leitfaden wird Visual Studio Code verwendet. Sie können aber auch einen anderen Client verwenden, der eine Verbindung zu einem MCP‑Server über HTTP unterstützt.
Das aka-Plugin verbindet die Spin‑CLI mit Akamai Functions. Führen Sie nach der Authentifizierung „spin aka deploy“ aus.
Die Bereitstellung selbst dauert etwa 45 Sekunden, wobei die Zeit jedoch variieren kann.
Ersetzen Sie die lokale MCP‑Server‑URL in Ihrer Clientkonfiguration durch die URL, die von Akamai Functions generiert wurde.