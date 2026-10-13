Vergewissern Sie sich vor der Bereitstellung, dass der Zugriff auf Akamai Functions für Ihr Konto aktiviert ist. Wenn er noch nicht genehmigt wurde, fordern Sie Zugriff an und fahren Sie mit dem lokalen Build fort, während Ihre Anfrage geprüft wird.

Installieren Sie das Akamai-Plugin für die Spin‑CLI:

spin plugins install aka

Autorisieren Sie Spin, auf Ihr Akamai Functions-Konto zuzugreifen:

spin aka login

Stellen Sie den MCP‑Server bereit:

spin aka deploy

Prüfen und bestätigen Sie die Bereitstellung, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Akamai Functions stellt die Anwendung bereit und weist ihr eine URL zu.

Aktualisieren Sie Ihre MCP‑Client-Konfiguration, indem Sie die lokale URL durch die Akamai Functions‑URL ersetzen, die während der Bereitstellung generiert wurde.