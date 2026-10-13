- Compte Akamai Cloud avec accès à Akamai Functions
- Installation locale de Git
- CLI Spin
- Chaîne d'outils Rust
- Cible Rust wasm32-wasip1
- Rust wasm32-wasip2
- CLI wasmcp
- Visual Studio Code ou tout autre client compatible avec le protocole MCP
Avant de commencer
Installez les outils nécessaires pour compiler, tester, connecter et déployer le serveur MCP.
Développer et déployer le serveur MCP
Clonez le projet, testez-le localement, connectez-le à votre IDE, puis déployez-le à l'échelle mondiale avec Akamai Functions.
Clonez le serveur MCP de journal des décisions et accédez au répertoire du projet.
git clone https://github.com/akamai-developers/serverless-decision-log-mcp-server.git
cd serverless-decision-log-mcp-server
Le projet comprend le code source Rust, les interfaces WebAssembly, le manifeste Spin et la configuration de compilation.
Compilez l'application :
spin build
Démarrez le serveur MCP localement :
spin up
Le serveur MCP local est accessible à l'adresse suivante :
http://localhost:3000
Laissez le processus Spin s'exécuter pendant que vous vous connectez et testez le serveur depuis votre client MCP.
Dans Visual Studio Code, ouvrez la palette de commandes et sélectionnez :
MCP: Add Server...
Utilisez la configuration suivante :
Type : HTTP
URL : http://localhost:3000
Nom : decision-log-mcp-server
Cible de configuration : Espace de travail
Utilisez le serveur MCP pour ajouter, suivre et récupérer des décisions techniques au sein de votre flux de travail de développement.
Vérifiez que l'accès à Akamai Functions est activé pour votre compte avant le déploiement. Si votre demande n'a pas encore été approuvée, demandez l'accès et poursuivez le développement local pendant l'examen de votre demande.
Installez le plugin Akamai pour la CLI Spin :
spin plugins install aka
Autorisez Spin à accéder à votre compte Akamai Functions :
spin aka login
Déployez le serveur MCP :
spin aka deploy
Vérifiez et confirmez le déploiement lorsque vous y êtes invité. Akamai Functions déploiera l'application et lui attribuera une URL.
Mettez à jour la configuration de votre client MCP en remplaçant l'URL locale par l'URL Akamai Functions générée lors du déploiement.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Il permet aux équipes de développement d'enregistrer et de récupérer des décisions techniques depuis Visual Studio Code ou un autre client compatible MCP.
Le projet utilise Rust, WebAssembly, wasmcp, Spin et Akamai Functions.
Non. Akamai Functions exécute le serveur MCP en tant qu'application WebAssembly sans serveur, sans nécessiter la gestion d'une VM ou d'un conteneur.
Oui. Utilisez la commande spin build pour compiler l'application, puis spin up pour l'exécuter en local à l'adresse http://localhost:3000.
Le guide utilise Visual Studio Code. Vous pouvez également utiliser un autre client prenant en charge la connexion à un serveur MCP via HTTP.
Le plugin aka connecte la CLI Spin à Akamai Functions. Une fois l'authentification effectuée, exécutez la commande spin aka deploy.
Le déploiement proprement dit prend environ 45 secondes, bien que la durée puisse varier.
Remplacez l'URL du serveur MCP local dans la configuration de votre client par l'URL générée par Akamai Functions.