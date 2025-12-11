自律型 AI により攻撃のスピードが加速： 2026 年には 攻撃者が AI を活用して、攻撃コードの生成や展開の高速化と自動化を進める一方、AIが自ら判断して行動することによる脅威が、APAC 地域におけるサイバー攻撃に根本的な変化を起こすと Akamai は予想しています。攻撃者は、生成 AI と自律型 AIの両方の機能を活用することで、脆弱性をスキャンして、攻撃のエントリーポイントをテストし、人間の関与を最小限に抑えて攻撃コードを実行できるようになるでしょう。こうしたマシン駆動型モデルによって、かつては数週間とされていたデータ侵害の所要時間が数時間以内にまで短縮されることから、シンガポールや韓国、日本などの価値の高いデジタル市場全体でのリスクは高まっています。

2026 年には 攻撃者が AI を活用して、攻撃コードの生成や展開の高速化と自動化を進める一方、AIが自ら判断して行動することによる脅威が、APAC 地域におけるサイバー攻撃に根本的な変化を起こすと Akamai は予想しています。攻撃者は、生成 AI と自律型 AIの両方の機能を活用することで、脆弱性をスキャンして、攻撃のエントリーポイントをテストし、人間の関与を最小限に抑えて攻撃コードを実行できるようになるでしょう。こうしたマシン駆動型モデルによって、かつては数週間とされていたデータ侵害の所要時間が数時間以内にまで短縮されることから、シンガポールや韓国、日本などの価値の高いデジタル市場全体でのリスクは高まっています。 API がアプリケーションレイヤー侵害の主な経路に： デジタルバンキング、公共サービス、および小売アプリケーションが API エコシステムへの依存を強めるなか、API 主導の攻撃が Web ベースの攻撃を上回ることが予想されます。APAC 地域の 80% 以上の組織が、過去 1 年間に少なくとも 1 回の API セキュリティインシデントを経験しています。さらに約 3 分の 2 の組織は、自社のどの API が機微な情報を送信しているのかを把握できていません。このような可視性の欠如と AI による攻撃の自動化が組み合わさることで、攻撃者が脆弱な API を迅速に調査、特定、悪用できる環境が生まれています。

デジタルバンキング、公共サービス、および小売アプリケーションが API エコシステムへの依存を強めるなか、API 主導の攻撃が Web ベースの攻撃を上回ることが予想されます。APAC 地域の 80% 以上の組織が、過去 1 年間に少なくとも 1 回の API セキュリティインシデントを経験しています。さらに約 3 分の 2 の組織は、自社のどの API が機微な情報を送信しているのかを把握できていません。このような可視性の欠如と AI による攻撃の自動化が組み合わさることで、攻撃者が脆弱な API を迅速に調査、特定、悪用できる環境が生まれています。 ランサムウェア攻撃がより手軽に：ランサムウェアは 2026 年には完全に商品化され、大規模なサイバー犯罪経済へと変貌するでしょう。市販型の「Ransomware as a Service（RaaS: サービスとしてのランサムウェア）」のサブスクリプション、AI を利用して人々の感情や心理を操作する「バイブハッキング」、さらにサイバー犯罪者、ハクティビスト、国家主体の攻撃者らの連携の拡大により、脅迫型攻撃を仕掛けるために必要な専門知識はこれまでよりもはるかに少なくなることが見込まれます。金融、ヘルスケア、小売、メディアなどの機微な情報を多く扱う業界は、より集中的な攻撃の標的となるでしょう。一方で、マネージド・サービス・プロバイダーやサプライ・チェーン・ベンダーは価値の高いエントリーポイントとて狙われると考えられます。半導体などのハイテク産業は、今後も特に脆弱な業界であり続けるでしょう。

Akamai の Director of Security Technology & Strategy である Reuben Koh は「AI は、APAC におけるサイバー攻撃の経済構造を根本的に変えようとしています。攻撃者らは、もはや人の手ではなく、自動化によって攻撃を拡大しているのです。マシンの速度で変化する脅威の環境において、リーダーたちは、人間の速度に依存した防御に頼ることはできません。2026 年、セキュリティチームは、攻撃者と同じスピードで対応し、リアルタイムでの脅威の検知、分析、封じ込めを行う必要があります。その第一歩となるのは、API ガバナンスの最新化、脅威封じ込めの自動化への投資、サプライチェーン全体のレジリエンスの強化です。このような変革を早期に実現する組織は、AI 主導の脅威環境の中でも、顧客の信頼を確保し、事業の継続性を維持できることでしょう」と述べています。