Digitec Galaxusはスイス最大のオンライン小売企業で、設立以来、順調に2桁成長を遂げています。digitec.chとgalaxus.chの2つのオンラインショップを立ち上げ、2017年には8億6,100万スイスフランを超える売上高を達成しました。
有名なオンラインショップでは、IT関連製品、家電、通信機器から家庭用品、スポーツ用品まで、さまざまな製品を取り扱っています。オンラインショップは常に改良・拡充され、安全でシンプルかつ便利に利用できることから、同社の成長を推進する重要な要因となっています。
「Akamaiのセキュリティおよびパフォーマンス向けソリューションを導入したことで、安心して運用できるようになりました。おかげで、中核事業ではさらに革新技術の開発に専念し、常に競合他社を一歩リードすることができます」—Christian Margadant氏、Digitec Galaxus AG、Head of IT Operations
状況
Digitec Galaxusはスイス最大のオンライン小売企業で、設立以来、順調に2桁成長を遂げています。digitec.chとgalaxus.chの2つのオンラインショップを立ち上げ、2017年には8億6,100万スイスフランを超える売上高を達成しました。
課題
2016年3月、スイス連邦鉄道、金融機関、digitec.chやgalaxus.chなどのオンラインショップを狙う一連のDDoS攻撃が1週間にわたって行われました。
Digitec Galaxusは、AkamaiのKona Site Defender（KSD）のエントリーレベルのパッケージを導入していました。そのため、同社のオンライン・リテール・サイトが攻撃に遭ったとしても、顧客データが侵害されることはありませんでした。しかし、KSDのフル機能を導入していなかったため、Digitec Galaxusのサイトにダウンタイムが発生することもあったのです。ダウンタイムのコストは、さまざまな要因に応じて、何十万スイスフランにも膨らむ可能性があります。
2016年3月のDDoS攻撃を詳しく分析した結果、今後、インフラやWebアプリケーションがより複雑な攻撃を受けることが予測されたため、Digitec Galaxusは直ちに、セキュリティと可用性をさらに拡張して強化する対策が必要だと判断しました。そこで、クラウドセキュリティを対象とした投資を行って、企業の継続的な成長を保護することを決断しました。
目標
この目標を達成するためには、Digitec Galaxusは次の3つの重要な要件を満たしている必要がありました。
- 可用性の向上：高い可用性を確保することで、ダウンタイムのリスクをできるだけ軽減する。
- サイバー攻撃に対する最高クラスの保護：マルチレイヤーのセキュリティ概念を導入して、オンラインショップの保護を拡張する。
- 企業の成長の保護：オンラインショップの安全で可用性の高いインフラに継続的に改良を加えることで、企業の持続可能な発展の基盤にする。
Akamaiが選ばれる理由
Digitec Galaxusにとって安全で信頼性の高いWebサイトが不可欠であることには、次の2つの理由があります。1つ目はクリスマスシーズンなどのピーク期間中の売上高を確保するため、2つ目は企業の成長と継続的な発展を保護するためです。
2016年3月にスイス企業へのDDoS攻撃が発生した時点で、Digitec GalaxusはすでにAkamai Kona Site Defenderのエントリーレベルの機能を導入し、AkamaiパートナーのArturaiにインストールと保守を委託していました。ArturaiとAkamaiは密接に連携し、互いの深い知識を利用することで攻撃を回避することができたため、Digitec GalaxusはArturaiおよびAkamaiとのパートナーシップを拡大することにしました。「Arturaiによるセキュリティソリューションの導入とサービスに加え、攻撃時におけるAkamaiの専門的なサポートにはとても満足しています」とMargadant氏は言います。「Akamaiのクラウド・デリバリー・プラットフォームは毎秒60テラビットを超えるキャパシティを持ち、幅広い帯域幅を利用して攻撃を防ぐことができます。この拡張性により、大規模な攻撃ももはや問題ではありません」。
マルチレイヤーの保護
DDoS攻撃やWebアプリケーションおよびDNSインフラへの攻撃は、企業のITセキュリティへの攻撃として最大級です。このような攻撃により、Webサイトがダウンしたり、機密データが損失したり、標的となった企業の評判が損なわれて多大な経済的被害が発生する場合があります。Digitec Galaxusは、ArturaiとAkamaiのコンサルティングを受け、サイバー攻撃に対してマルチレイヤーでの防御を導入することにしました。
攻撃に対するアプリケーションレイヤーでの保護
Site Shield（Kona Site Defenderの一部）は、Akamai Intelligent Platform™ を基盤とし、配信元への直接攻撃を防御します。Margadant氏は、「アプリケーションレイヤーまでの攻撃に対しては、非常に効率的に保護できるようになりました。ファイアウォール規則の管理、運用、継続的な開発と保守はAkamaiが行っているため、社内のITエキスパートは、オンラインショップの戦略的な展開により多くの時間を費やすことができます」と述べています。
DNS保護
Digitec Galaxusは、エンドユーザーが目的のWebサイトにすばやく確実にたどり着けるように、AkamaiのFast DNSも導入しました。これによりWebページのセキュリティや使い勝手、パフォーマンスが向上しました。Fast DNSは、DNSによる解決をDigitec Galaxusのデータ・センター・インフラからクラウドにオフロードします。パフォーマンスと可用性の両方に対応するように設計され、大規模なDDoS攻撃でも迅速なDNS機能を維持できることが証明されています。
データセンター全体で常時稼働するDDoS防御
Digitec Galaxusは、常時稼働のProlexic Routed Always On DDoSスクラビングソリューションも導入しました。Prolexicでは、ボーダー・ゲートウェイ・プロトコル（BGP）を使用して、グローバルに分散されたAkamaiのスクラビングセンターからDigitec Galaxusのすべてのトラフィックをルーティングします。
Prolexicテクノロジーは、潜在的なDDoS攻撃ベクトルのトラフィックを確認し、すべてのポートとプロトコルで有害なデータトラフィックを排除して、合法的なデータトラフィックのみをオンライン小売企業のWebサイトにルーティングするように設計されています。
柔軟で効率的なボット管理
Digitec GalaxusのIT部門は、セキュリティ対策の拡大とさらなる改良に加え、ボット管理の問題も検討しました。その解決策は、全面的にボットを阻止するのではなく、効率的に識別、分類、制御することでした。Margadant氏は次のように述べています。「目標は、有効なテクノロジーを組み合わせてさまざまなタイプのボットを管理できる、柔軟性の高い方法を考案し、状況に応じた段階別のインテリジェントな対応によって、良いボットと悪いボットを判断することです」。
Digitec Galaxus AGについて
Digitec Galaxus AGは、digitec.chとgalaxus.chの2つのオンラインショップで構成されています。スイスのオンライン市場のリーダーであるDigitecは、IT関連製品、家電、通信機器のスペシャリストです。スイス最大のオンライン小売企業であるGalaxusは、家庭用品、DIY、ガーデニング、スポーツ関連用品などの分野で取扱製品を常に拡充しています。GalaxusとDigitecの取扱製品は、極めて広範囲で細かく分類され、常に保守が行われています。価格は一貫して安く、常に更新され、オンラインショップは迅速で信頼性が高いことから、時間と場所を問わず、独自の快適なショッピング体験を楽しめます。常に顧客サービスを重視し、短納期、パーソナライゼーション、電話、Eメール、FAX、または10か所の支社での的確なアドバイスのほか、透明で包括的な顧客対応を行っています。
Arturaiについて
Digitecにとって、ArturaiはAkamaiの全サービスに対応するNo.1のサービス／サポートパートナーです。
2001年にAkamaiとパートナーシップ契約を結んで以来、Arturaiはヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）地域全体で、コンテンツ配信、Webパフォーマンス、WebセキュリティのITコンサルティングで業界をリードしています。Arturaiの提携先には、世界的に有名な大手企業も数社含まれています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。