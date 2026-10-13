Digitec Galaxusにとって安全で信頼性の高いWebサイトが不可欠であることには、次の2つの理由があります。1つ目はクリスマスシーズンなどのピーク期間中の売上高を確保するため、2つ目は企業の成長と継続的な発展を保護するためです。



2016年3月にスイス企業へのDDoS攻撃が発生した時点で、Digitec GalaxusはすでにAkamai Kona Site Defenderのエントリーレベルの機能を導入し、AkamaiパートナーのArturaiにインストールと保守を委託していました。ArturaiとAkamaiは密接に連携し、互いの深い知識を利用することで攻撃を回避することができたため、Digitec GalaxusはArturaiおよびAkamaiとのパートナーシップを拡大することにしました。「Arturaiによるセキュリティソリューションの導入とサービスに加え、攻撃時におけるAkamaiの専門的なサポートにはとても満足しています」とMargadant氏は言います。「Akamaiのクラウド・デリバリー・プラットフォームは毎秒60テラビットを超えるキャパシティを持ち、幅広い帯域幅を利用して攻撃を防ぐことができます。この拡張性により、大規模な攻撃ももはや問題ではありません」。