Sichere und zuverlässige Websites stellen für Digitec Galaxus eine wichtige Ressource dar – und das aus zwei Gründen: erstens, damit auch bei großem Trafficvolumen, wie z. B. während des Weihnachtsgeschäfts, keine Umsätze gefährdet werden, und zweitens, damit das Wachstum und die anhaltende Unternehmensentwicklung gesichert werden.



Zum Zeitpunkt der DDoS-Attacken auf Schweizer Unternehmen im März 2016 verfügte Digitec Galaxus bereits über grundlegende Funktionen von Akamai Kona Site Defender, die vom Akamai-Partner Arturai installiert und verwaltet wurden. Durch die enge Zusammenarbeit und die gebündelte Erfahrung konnten Arturai und Akamai die Angriffe abwehren, wodurch sich Digitec Galaxus letztlich dazu entschied, seine Partnerschaft mit Arturai und Akamai zu erweitern. „Wir waren sehr zufrieden mit der Implementierung der Sicherheitslösung durch Arturai sowie mit dem professionellen Support durch Akamai während der Angriffe“, so Margadant. „Die Cloud-Delivery-Plattform von Akamai bietet eine Kapazität von über 60 Tbit/s, die riesige Bandbreiten für die Angriffsabwehr ermöglicht. Mit dieser Skalierung sind selbst große Attacken kein Problem.“