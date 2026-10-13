Para Digitec Galaxus, resulta fundamental disponer de unos sitios web seguros y fiables, principalmente por dos motivos: para proteger su facturación en periodos de picos, como la temporada navideña, y para garantizar el crecimiento y desarrollo continuo de su negocio.



Cuando se produjeron los ataques DDoS a las empresas suizas en 2016, Digitec Galaxus ya había implementado las funciones básicas de Akamai Kona Site Defender, de cuya instalación y mantenimiento se encargaba Arturai, partner de Akamai. Gracias a esta estrecha colaboración y a la combinación de conocimientos específicos, Arturai y Akamai consiguieron evitar los ataques, por lo que Digitec Galaxus decidió ampliar su colaboración con ellos. "Quedamos muy satisfechos con la implementación de la solución de seguridad llevada a cabo por Arturai y con su servicio, así como con la asistencia profesional proporcionada por Akamai durante la oleada de ataques", apunta Margadant. "La plataforma de distribución en la nube de Akamai proporciona una capacidad de más de 60 Tbit/s, lo que permite usar una enorme capacidad de ancho de banda para defenderse frente a los ataques. Gracias a esta capacidad de escala, ya no nos preocupamos ni por los ataques más grandes".