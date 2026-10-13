I siti web sicuri e disponibili in modo affidabile sono fondamentali per Digitec Galaxus per due ragioni: per salvaguardare le attività durante i periodi di picco, ad esempio, la stagione natalizia e per garantire la crescita e lo sviluppo costante dell'azienda.



Al momento degli attacchi DDoS sferrati alle aziende svizzere nel marzo 2016, Digitec Galaxus aveva già implementato le funzionalità entry-level di Akamai Kona Site Defender, installate e gestite da Arturai, un partner di Akamai. Lavorando a stretto contatto e grazie alla notevole esperienza di entrambe le aziende, Arturai e Akamai sono state in grado di evitare gli attacchi; per questa ragione, Digitec Galaxus ha deciso di espandere la propria partnership con Arturai e Akamai. "Siamo molto soddisfatti dell'implementazione, da parte di Arturai, della nostra soluzione per la sicurezza e del servizio offerto, nonché del supporto professionale fornito da Akamai durante l'ondata di attacchi", sostiene Margadant. "La piattaforma di cloud delivery di Akamai offre una capacità di oltre 60 Tbit/s, che consente di utilizzare fasce di larghezza di banda di elevate dimensioni per difendersi dagli attacchi. Con questa scalabilità, anche gli attacchi più gravi non sono una preoccupazione".