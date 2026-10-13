A Digitec Galaxus, maior varejista on-line da Suíça, passou por um crescimento contínuo de dois dígitos desde a sua criação e gerou um faturamento de mais de 861 milhões de francos suíços em 2017, com suas duas lojas on-line, digitec.ch e galaxus.ch.
A empresa oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde TI, eletrônicos de consumo e telecomunicações até artigos domésticos esportivos em suas populares lojas on-line. Melhorias e expansões constantes das lojas on-line, que oferecem uma experiência de compra segura, simples e conveniente, são os principais motivadores do crescimento da empresa.
"Agora que as soluções da Akamai para segurança e desempenho foram implementadas, todos nós podemos dormir tranquilos. Elas nos permitem focar em desenvolver ainda mais as inovações para nossos negócios e ficar um passo à frente da concorrência."— Christian Margadant, Chefe de Operações de TI da Digitec Galaxus AG
A situação
A Digitec Galaxus, maior varejista on-line da Suíça, passou por um crescimento contínuo de dois dígitos desde a sua criação e gerou um faturamento de mais de 861 milhões de francos suíços em 2017, com suas duas lojas on-line, digitec.ch e galaxus.ch.
O desafio
Durante um período de uma semana em março de 2016, uma série de ataques DDoS foram realizados nas Swiss Federal Railways, instituições financeiras e lojas on-line, incluindo a digitec.ch e a galaxus.ch.
A Digitec Galaxus havia implantado um pacote básico de recursos do Kona Site Defender (KSD) da Akamai. Isso garantiu que, mesmo que seus websites de varejo on-line estivessem sob ataque, nenhum dado do cliente fosse comprometido. No entanto, sem os recursos completos do KSD, a Digitec Galaxus ainda enfrentou certo tempo de inatividade em seus websites. Dependendo de vários fatores, os custos do tempo de inatividade podem chegar a centenas de milhares de francos suíços.
Após uma análise abrangente dos ataques DDoS de março de 2016, a Digitec Galaxus rapidamente percebeu que suas medidas de segurança e disponibilidade precisavam ser ampliadas e reforçadas, uma vez que ataques mais complexos à infraestrutura e às aplicações Web poderiam ser esperados no futuro. Portanto, o varejista on-line decidiu fazer investimentos direcionados em segurança na nuvem para proteger o crescimento contínuo da empresa.
Os objetivos
Para atingir esse objetivo, a Digitec Galaxus tinha que atender a três requisitos-chave:
- Maior disponibilidade: O varejista on-line queria garantir alta disponibilidade, eliminando o risco de tempo de inatividade o máximo possível.
- A melhor proteção da categoria contra ataques virtuais: A Digitec Galaxus queria expandir a proteção das lojas on-line, implementando um conceito de segurança de várias camadas.
- Proteger o crescimento corporativo: a melhoria contínua de uma infraestrutura segura e altamente disponível para as lojas on-line serviria como base para o desenvolvimento empresarial sustentável.
Por que a Akamai?
Websites seguros e disponíveis de forma confiável são vitais para a Digitec Galaxus por dois motivos: para proteger a rotatividade atual durante os horários de pico, como a época de Natal, e para garantir crescimento e desenvolvimento corporativo contínuo.
Na época dos ataques DDoS a empresas suíças em março de 2016, a Digitec Galaxus já havia implantado recursos de nível básico do Akamai Kona Site Defender, instalados e mantidos pela parceira da Akamai Arturai. Ao trabalhar em colaboração e aproveitar a profunda experiência de ambos, Arturai e Akamai foram capazes de evitar os ataques, e é por isso que a Digitec Galaxus decidiu expandir sua parceria. "Ficamos muito satisfeitos com a implementação da solução de segurança e seu serviço pela Arturai, bem como com o suporte profissional oferecido pela Akamai durante a onda de ataques", diz Margadant. "A plataforma de entrega em nuvem da Akamai oferece uma capacidade de mais de 60 Tbit/s, o que permite usar enormes faixas de largura de banda para se defender contra ataques. Com esse dimensionamento, nem mesmo grandes ataques são uma preocupação."
Proteção multicamadas
Ataques DDoS, ataques a aplicações Web e à infraestrutura DNS estão entre as maiores ameaças à segurança da TI corporativa. Esses tipos de ataques podem causar falhas nos websites, levando à perda de dados confidenciais e gerar enormes danos econômicos, prejudicando a reputação da empresa-alvo. Em consulta com a Arturai e a Akamai, a Digitec Galaxus, portanto, decidiu implementar uma defesa em várias camadas contra ataques virtuais.
Proteção contra ataques nas camadas de aplicações
O Site Shield, como parte do Kona Site Defender, baseia-se na Akamai Intelligent Platform™ e defende-se contra ataques diretos à origem. "Agora estamos protegidos de maneira muito eficiente contra ataques até a camada de aplicação", diz Margadant. "Como a Akamai lida com a administração, a operação e o desenvolvimento e a manutenção contínuos das regras de firewall, os especialistas internos de TI têm mais tempo para se concentrar no desenvolvimento estratégico das lojas on-line."
Proteção de DNS
A Digitec Galaxus também implementou o Fast DNS da Akamai para ajudar a garantir que os usuários finais cheguem de forma rápida e confiável ao website desejado, melhorando assim a segurança, usabilidade e o desempenho de suas páginas da Web. O Fast DNS transfere a resolução de DNS da infraestrutura do data center da Digitec Galaxus para a nuvem. Ele é arquitetado para desempenho e disponibilidade e demonstrou manter uma rápida experiência de DNS, mesmo com ataques DDoS muito grandes.
Proteção DDoS sempre ativa para todo o data center
O varejista on-line também implementou a solução de depuração de DDoS Prolexic Routed Always On, que está ativa o tempo todo. O Prolexic usa o BGP (Border Gateway Protocol) para rotear todo o tráfego de rede da Digitec Galaxus por meio dos centros de depuração globalmente distribuídos da Akamai.
A tecnologia Prolexic foi projetada para verificar o tráfego de possíveis vetores de ataque DDoS, derrubar o tráfego nocivo de dados em todas as portas e protocolos e encaminhar somente o tráfego de dados legítimos para os websites dos varejistas on-line.
Gerenciamento de bot flexível e eficiente
Além da expansão e ajuste das medidas de segurança, o departamento de TI da Digitec Galaxus também considerou o problema do gerenciamento de bots. A solução não era bloquear os bots em geral, mas sim identificar, categorizar e controlá-los com eficiência. "O objetivo", diz Margadant, "é estabelecer um procedimento flexível para gerenciar vários tipos de bots, que combinam tecnologias poderosas para diferenciar os bons dos ruins com reações inteligentes e avaliadas, o que permitirá uma reação dependente do contexto."
Sobre a Digitec Galaxus AG
Juntas, as duas lojas on-line (digitec.ch e galaxus.ch) formam a Digitec Galaxus AG. A Digitec, líder de mercado on-line na Suíça, é especialista em TI, eletrônicos de consumo e telecomunicações. Como a maior varejista on-line da Suíça, a Galaxus oferece uma gama crescente de produtos em setores como casa, faça você mesmo, jardinagem e esportes. A Galaxus e a Digitec oferecem variedades extraordinariamente amplas, detalhadas e continuamente mantidas. Os preços consistentemente baixos e constantemente atualizados, bem como as lojas on-line rápidas e confiáveis, permitem uma experiência de compras única e confortável, independentemente da hora e do lugar. O foco está no atendimento consistente ao cliente: prazos de entrega curtos e aconselhamento pessoal e competente por telefone, e-mail, fax ou em uma das 10 filiais, além de comunicação transparente e compreensível.
Sobre a Arturai
Para a Digitec, a Arturai é a parceira de serviço e suporte de primeiro nível para toda a gama de serviços da Akamai.
Em parceria com a Akamai desde 2001, a Arturai é líder em consultoria de TI para entrega de conteúdo, desempenho e segurança na Web e na nuvem na Europa, Oriente Médio e África (EMEA). A Arturai apoia algumas das mais conhecidas e principais empresas do mundo.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.