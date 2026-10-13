Websites seguros e disponíveis de forma confiável são vitais para a Digitec Galaxus por dois motivos: para proteger a rotatividade atual durante os horários de pico, como a época de Natal, e para garantir crescimento e desenvolvimento corporativo contínuo.



Na época dos ataques DDoS a empresas suíças em março de 2016, a Digitec Galaxus já havia implantado recursos de nível básico do Akamai Kona Site Defender, instalados e mantidos pela parceira da Akamai Arturai. Ao trabalhar em colaboração e aproveitar a profunda experiência de ambos, Arturai e Akamai foram capazes de evitar os ataques, e é por isso que a Digitec Galaxus decidiu expandir sua parceria. "Ficamos muito satisfeitos com a implementação da solução de segurança e seu serviço pela Arturai, bem como com o suporte profissional oferecido pela Akamai durante a onda de ataques", diz Margadant. "A plataforma de entrega em nuvem da Akamai oferece uma capacidade de mais de 60 Tbit/s, o que permite usar enormes faixas de largura de banda para se defender contra ataques. Com esse dimensionamento, nem mesmo grandes ataques são uma preocupação."