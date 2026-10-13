Des sites Web sûrs et fiables en termes de disponibilité sont essentiels pour Digitec Galaxus pour deux raisons : préserver le chiffre d'affaires actuel pendant les périodes à forte activité, comme celle de Noël, et assurer la croissance et le développement continu de l'entreprise.



Au moment des attaques DDoS sur des entreprises suisses en mars 2016, Digitec Galaxus avait déjà déployé des fonctionnalités d'entrée de gamme de Kona Site Defender d'Akamai, installé et géré par Arturai, partenaire d'Akamai. En travaillant en étroite collaboration et en partageant leur expérience, Arturai et Akamai ont été en mesure d'éviter les attaques, conduisant ainsi Digitec Galaxus à étendre son partenariat avec Arturai et Akamai. « Nous avons été très satisfaits de la mise en œuvre de la solution de sécurité et de leur service, ainsi que du support professionnel fourni par Akamai pendant la vague d'attaques », souligne Christian Margadant. « La plateforme de diffusion dans le cloud d'Akamai offre une capacité de plus de 60 Tbit/s, ce qui lui permet d'utiliser d'énormes pans de bande passante pour se défendre contre les attaques. Avec une telle envergure, même les attaques majeures ne soulèvent plus d'inquiétude. »