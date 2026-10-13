2016년 3월, 스위스 연방철도(Swiss Federal Railways), 금융 기관, 온라인 쇼핑몰을 대상으로 DDoS 공격이 일주일간 몇 차례 발생했는데, 이 회사의 온라인 쇼핑몰 digitec.ch와 galaxus.ch도 공격을 피하지 못했습니다.



당시 Digitec Galaxus는 Akamai의 Kona Site Defender(KSD)의 엔트리급 패키지를 구축한 상태였습니다. 덕분에 온라인 유통 사이트가 공격을 받긴 했지만 그 어떤 고객 데이터도 유출되지 않았습니다. 그러나 KSD의 모든 기능을 구축한 것은 아니었기 때문에 Digitec Galaxus는 쇼핑몰에서 일부 다운타임을 경험해야 했습니다. 여러 요인에 따라 차이가 있겠지만, 다운타임으로 인한 비용은 수십 만 스위스 프랑에 육박했습니다.



2016년 3월에 발생한 DDoS 공격에 대한 종합적인 분석을 수행한 결과 Digitec Galaxus는 이 회사의 보안 및 가용성 조치를 더욱 강화하고 추가해야 한다는 사실을 깨달았습니다. 인프라와 웹 애플리케이션에 대한 더욱 복잡한 공격에 미리 대비해야 했기 때문입니다. 이에 따라 이 회사는 클라우드 보안에 대한 집중 투자를 통해 지속적인 회사 성장을 보호하기로 결정했습니다.