2016 年 3 月，在为期一周的时间里，瑞士联邦铁路公司、金融机构和在线商店（包括 digitec.ch 和 galaxus.ch 等在线商店）遭受了一系列 DDoS 攻击。



Digitec Galaxus 部署了 Akamai Kona Site Defender (KSD) 提供的入门级程序包。这确保了不论在任何时候，即使其在线零售网站遭受攻击，客户数据也不会受损。然而，由于没有部署 KSD 的完整功能，Digitec Galaxus 的网站仍遇到了一些停机时间。在多种因素的影响下，停机所造成的损失可能高达数十万瑞士法郎。



在对 2016 年 3 月的 DDoS 攻击进行广泛分析后，Digitec Galaxus 很快意识到其安全性和可用性措施需要进一步扩展和增强，因为未来可能会出现对基础架构和 Web 应用程序的更复杂的攻击。因此，在线零售商决定对云安全进行有针对性的投入，以保护持续的企业增长。