パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社（現パナソニック デジタル株式会社）は、IT戦略の策定と実行を支援するパナソニックグループのIT事業会社であり、小売、流通、製造などの幅広い分野でグループ各社の事業を支えています。また、経験と専門知識を生かし、データ分析、ITインフラ、セキュリティなどの幅広いソリューションを外部顧客に提供しています。近年、パナソニックグループの重要戦略である「パナソニックトランスフォーメーション（PX）」の実現が、同社の最も重要な取り組みの1つとなっています。

パナソニックグループでは、サイバーセキュリティをPXの最重要課題の1つと位置付け、パナソニック インフォメーションシステムズがその実装をリードしています。特に、2020年以降にテレワークが急増したことを受け、同社は従来の境界型防御からゼロトラストへと舵を切り、最先端テクノロジーの活用を積極的に推進してきました。

2021年に同社が経験したサイバーインシデントは、グループにとって大きな転機となりました。セキュリティ戦略と実行体制の見直しが行われ、サイバーハイジーンに重点を置いた、より包括的な対策が採用されました。

塚本実孝氏（パナソニック インフォメーションシステムズ、インフラソリューション本部、プラットフォームサービス事業部、インフラ標準サービス部、クラウド基盤チーム、主幹）は、次のように述べています。「サイバーハイジーン、つまり脆弱性のない状態を計画的に維持することは、セキュリティ対策を強化する上で重要な取り組みです。2021年に発生した不正アクセスの後、弊社のイントラネット内のサーバー間通信の制御が大きな課題となりました。脅威がひとたび内部ネットワークに侵入すると、従来の境界型防御は無力であり、サーバー間のラテラルムーブメント（横方向の移動）を防ぐことはできません」

塚本氏は当初、ハードウェアベースのファイアウォールデバイスの導入を検討しました。しかし、そのようなデバイスの導入には多額の費用がかかる上に、調達や構築に時間がかかりすぎるため、現実的ではないという結論に至りました。同氏は、オンプレミス環境だけでなく、グループ内で導入が進む主要なクラウド環境にも同一のソリューションを導入し、通信制御を管理したいと考えていました。

そこで着目したのが、ソフトウェアベースのファイアウォールソリューションです。塚本氏は、この方法であれば、既存のネットワークを変更せずにその上に重ねる形でサーバーごとに通信の可視化と制御を実装しやすく、理想的なマイクロセグメンテーションを構築できると考えました。