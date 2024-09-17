높은 파고를 조심하라: 공격에 둘러싸인 금융 서비스

금융 서비스 산업은 세계 경제의 초석이며 성장과 발전을 촉진하는 원동력입니다. 하지만 그 중요성 때문에 공격자들의 주요 표적이 되고 있습니다. 이 공격자에는 주로 금전적 이익에 초점을 맞춘 랜섬웨어 그룹(예: CL0P, LockBit)과 정치적 연루 가능성이 있는 금융 기관을 방해하는 데 초점을 맞춘 핵티비스트 (예: BlackCat [ALPHV], REvil)가 포함됩니다. 이러한 공격의 영향은 광범위할 수 있으며 글로벌 금융 시스템에 대한 신뢰를 약화시킬 수 있습니다.

이러한 현실을 고려할 때 은행, 결제 처리업체, 투자 회사, 금융 기술(핀테크) 회사 등 금융 서비스 부문에 대한 공격이 증가하고 있는 추세입니다.

새로운 인터넷 보안 현황(SOTI) 보고서인 높은 파고를 헤쳐 나가는 방법: 금융 서비스 업계의 공격 트렌드에서는 이러한 위협 환경을 살펴보고, 금융 서비스 기업이 스스로를 보호하기 위해 무엇을 할 수 있는지를 확인할 수 있습니다. 보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.