高まる波に注意：攻撃のうねりに揉まれる金融サービス

地政学的緊張とその結果生じるハクティビスト活動は、DDoS急増における主要な要因となっています。たとえば、ウクライナと関係のある欧州の銀行には攻撃が集中しており、これを開始したのは親ロシアの攻撃者だと推定されます。

また、最近では中東の金融機関に対してもDDoSハクティビズムの攻撃が激化するとともに、レイヤー7へのDDoS攻撃も増加しています。増加を後押しするもう1つの要因は、仮想マシン（VM）ボットネットをはじめとする技術の進歩であり、これがDDoS攻撃者の能力を大幅に向上させています。

さらに、デジタルサービスやAPIの利用増加に伴いアタックサーフェスが拡大しており、攻撃者が悪用できる脆弱性が増えています。特に懸念されるのは文書化されていないシャドウAPIであり、こうしたAPIへの保護は往々にして不十分です。また、金融サービス機関は進化するコンプライアンス要件と規制要件を満たすためにAPIを導入しており、こうした潜在的なエントリーポイントを保護する作業がさらに複雑になります。