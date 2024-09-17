Attenzione alla nuova ondata: i servizi finanziari inondati dagli attacchi

Il settore dei servizi finanziari sta registrando un incremento nell'abuso dei brand, come, ad esempio, attacchi di phishing e impersonificazione, che mirano a sfruttare la fiducia esistente tra le istituzioni finanziarie e i loro clienti. Dalla nostra ricerca, è emerso che un sorprendente 30% di pagine visitate riguarda i siti di phishing e impersonificazione dei brand. I servizi finanziari sono stati il settore che ha maggiormente subito attacchi di impersonificazione in base al numero di siti sospetti monitorati da Akamai.

L'emergere dei toolkit e delle piattaforme PaaS (Phishing-as-a-Service) ha reso più semplice l'accesso per i criminali informatici, aumentando la portata e l'entità degli attacchi di phishing contro i servizi finanziari e i loro clienti. In realtà, il 68% delle pagine di phishing identificate tra agosto 2023 e luglio 2024 ha preso di mira le istituzioni finanziarie e i loro clienti (Figura 2).