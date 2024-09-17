Vorsicht vor der Angriffsflut: Finanzdienstleistungen werden von Attacken überschwemmt

Die Finanzdienstleistungsbranche ist ein Eckpfeiler der Weltwirtschaft und fördert Wachstum und Entwicklung. Ihre essenzielle Bedeutung macht sie jedoch zu einem Hauptziel für Cyberkriminelle. Zu diesen Cyberkriminellen gehören Ransomware-Gruppen, die sich hauptsächlich auf finanziellen Profit konzentrieren (z. B. CL0P oder LockBit), und Hacktivisten, die Finanzinstitute mit möglichen politischen Verbindungen stören wollen (z. B. BlackCat [ALPHV] oder REvil). Ihre Angriffe können weitreichende Auswirkungen haben und das Vertrauen in das globale Finanzsystem untergraben.

Vor diesem Hintergrund verzeichnen wir eine wachsende Zahl von Angriffen auf den Finanzdienstleistungssektor – von Banken und Zahlungsabwicklern bis hin zu Investmentfirmen und Finanztechnologieunternehmen (Fintech).

Wir beschreiben diese Bedrohungslandschaft – und untersuchen, was Finanzdienstleister tun können, um sich selbst zu schützen – in unserem neuen SOTI-Bericht (State of the Internet) „Gegen die steigende Angriffsflut: Angriffstrends in der Finanzdienstleistungsbranche“. Einige wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht: