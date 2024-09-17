Attention à l'afflux de menaces : les services financiers face à un tsunami d'attaques

Le secteur des services financiers est une pierre angulaire de l'économie mondiale, alimentant la croissance et le développement. Cependant, son importance capitale en fait une cible privilégiée pour les acteurs malveillants. Parmi ces acteurs malveillants figurent des groupes d'attaques par ransomware, principalement concentrés sur le profit financier (par ex., CL0P, LockBit) et des hacktivistes focalisés sur la perturbation des institutions financières ayant des liens politiques possibles (par ex., BlackCat [ALPHV], REvil). L'impact de leurs attaques peut être considérable et miner la confiance dans le système financier mondial.

Compte tenu de ces réalités, nous assistons à un déferlement croissant des attaques contre le secteur des services financiers, s'étendant des banques et des processeurs de paiement aux entreprises d'investissement, en passant par les sociétés de technologie financière (fintech).

Nous décrivons cet écosystème des menaces et explorons ce que les entreprises de services financiers peuvent faire pour se protéger, dans un nouveau rapport État des lieux d'Internet (SOTI), « Faire face à l'afflux de menaces : tendances des attaques ciblant les services financiers ». Quelques constatations clés du rapport :