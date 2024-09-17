警惕安全威胁狂潮：金融服务业正面临大量攻击

金融服务业是全球经济的基石，为经济增长和发展提供源动力。但也是由于有着如此至关重要的地位，该行业成为了攻击者的主要目标。这些威胁分子包括主要侧重于获取经济利益的勒索软件团伙（例如 CL0P、LockBit），以及可能具有政治背景、专注于干扰金融机构的黑客行动主义者（例如 BlackCat [ALPHV]、REvil）。其攻击影响深远，可能导致用户丧失对全球金融体系的信任。

由于这些现实情况，我们看到针对金融服务业的攻击狂潮愈演愈烈。从银行和支付服务提供商，到投资公司和金融科技公司，均无法独善其身。

我们详细介绍了这一威胁形势，并探讨金融服务机构可以采取哪些措施来保护自身，完整的内容收录在我们全新的《互联网现状》（SOTI）报告中：《警惕安全威胁狂潮：金融服务业的攻击趋势》。该报告的部分主要调查结果如下：