Tenga cuidado con la marea: los ataques inundan los servicios financieros

El sector de los servicios financieros es una de las piedras angulares de la economía mundial, ya que impulsa el crecimiento y el desarrollo. No obstante, su importancia crítica lo convierte en el principal blanco para los atacantes. Entre estos atacantes se incluyen grupos de ransomware centrados principalmente en obtener beneficios financieros (p. ej., CL0P, LockBit) y hacktivistas centrados en interrumpir las operaciones de las instituciones financieras con posibles vínculos políticos (p. ej., BlackCat [ALPHV], REvil). El impacto de sus ataques puede tener un largo alcance y poner en riesgo la confianza en el sistema financiero global.

Dadas estas circunstancias, estamos observando una creciente oleada de ataques al sector de los servicios financieros, desde bancos y procesadores de pagos hasta empresas de inversión y de tecnología financiera (fintech).

Hemos descrito este panorama de amenazas y analizado lo que las organizaciones de servicios financieros pueden hacer para protegerse en el nuevo informe sobre el estado de Internet (SOTI), Contra viento y marea: tendencias de ataque a los servicios financieros. Entro otros, el informe incluye los siguientes datos clave: