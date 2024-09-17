Cuidado com a maré: serviços financeiros submersos em ataques

O setor de serviços financeiros é um dos pilares da economia mundial, impulsionando o crescimento e o desenvolvimento. No entanto, sua importância crítica o torna um alvo importante de agentes maliciosos. Esses invasores incluem grupos de ransomware focados principalmente em obter lucro financeiro (como CL0P, LockBit) e hacktivistas que visam desestabilizar instituições financeiras, possivelmente por motivos políticos (como BlackCat [ALPHV], REvil). O impacto desses ataques pode ser de longo alcance e minar a confiança no sistema financeiro global.

Dadas essas realidades, estamos vendo uma onda crescente de ataques ao setor de serviços financeiros, de bancos e processadores de pagamento a empresas de investimento e de tecnologia financeira (fintech).

Descrevemos esse panorama de ameaças e exploramos o que as organizações de serviços financeiros podem fazer para se proteger em um novo relatório State of the Internet (SOTI), Enfrentando a maré: tendências de ataque em serviços financeiros. Algumas das principais descobertas do relatório: