Ceeblue, un'azienda olandese all'avanguardia nello streaming a latenza bassissima, ha affrontato la sfida di distribuire i flussi desiderati con tempi inferiori al secondo per una società di scommesse sportive in modo rapido, mantenendo intatti i workflow del cliente basati su Akamai. Con la necessità di gestire picchi di traffico imprevedibili e supportare la portata globale senza compromettere la velocità, Ceeblue ha iniziato a collaborare direttamente con il team di sviluppo di Akamai. Eseguendo la sua tecnologia WebRTS e la piattaforma Media Fabric sui servizi per il cloud computing e la delivery dei contenuti di Akamai, Ceeblue ha distribuito lo streaming in tempo reale su vasta scala causando minime interruzioni nelle operazioni del cliente; inoltre, ha creato una base per l'innovazione futura con le funzionalità di Akamai Accelerated Compute e per il passaggio ad uno streaming più veloce con tempi inferiori al secondo.
"Con Akamai, siamo riusciti ad offrire, in modo rapido e senza interruzioni, una latenza end-to-end con tempi inferiori al secondo in tutto il mondo".- Lawton Cheney, CCO, Ceeblue
Delivery di video in tempo reale per aumentare i profitti
Lo streaming con tempi inferiori al secondo supera l'infrastruttura della delivery di video personalizzata
Ceeblue è specializzata in un settore di nicchia anche nell'ambito dello streaming di video live: la delivery a latenza bassissima. La sua piattaforma Media Fabric è stata progettata per offrire uno streaming con velocità inferiori ai 500 millisecondi. "Per l'iGaming e le scommesse sportive in particolare, una latenza inferiore aumenta la probabilità di aumentare il coinvolgimento dei clienti e i profitti", ha dichiarato Lawton Cheney, CCO di Ceeblue.
Per anni, Ceeblue ha gestito una CDN multiprotocollo personalizzata, che supporta, tra gli altri, i protocolli WebRTC e HESP (High-Efficiency Streaming Protocol). Sebbene potente, il suo pluripremiato modello di delivery richiede ai clienti di abbandonare i loro attuali fornitori di servizi di delivery, il che spesso crea problemi dal punto di vista logistico o aziendale.
Per superare questo problema, Ceeblue ha creato WebRTS, un protocollo progettato per offrire una latenza con tempi inferiori al secondo sulle CDN standard su scala globale, che utilizza una minore larghezza di banda, evita il buffering in condizioni di congestione e mantiene i flussi bloccati per un'experience di visione senza interruzioni. Per le emittenti, l'iGaming e le scommesse sportive, ciò si traduce in un maggiore coinvolgimento, tempi prolungati per le scommesse e maggiori ricavi.
"Quello che ci entusiasma di WebRTS è che possiamo finalmente eseguire l'infrastruttura tradizionale e collaborare con fornitori consolidati che hanno già creato reti eccellenti. Akamai, con la sua infrastruttura distribuita a livello globale, è stata una scelta ovvia", ha affermato Cheney.
Soddisfare le esigenze dello streaming di eventi sportivi live a livello globale
Ceeblue ha avuto l'opportunità di mettere alla prova questo modello quando un grande cliente di streaming per eventi sportivi ha dovuto far fronte ad un'esigenza urgente. Lo streaming per eventi sportivi presenta sfide esclusive: i modelli di traffico si impennano durante gli eventi perché il numero di spettatori aumenta improvvisamente in modo imprevedibile. Inoltre, il cliente aveva bisogno di passare al nuovo servizio quasi immediatamente, modificando il minimo del suo workflow attuale.
Per rendere possibile questa operazione, Ceeblue e Akamai hanno unito le loro forze in un intenso progetto durato 40 giorni. "È stato come se i nostri team avessero lavorato insieme per anni", ha ricordato Cheney. "Conoscere la capacità di Akamai di distribuire in modo affidabile eventi di questa portata ci ha offerto la massima tranquillità".
I vantaggi della delivery a bassa latenza su larga scala
Un vantaggio fondamentale consisteva nel fatto che il cliente non aveva bisogno di riprogettare i flussi video o di rinegoziare i contratti esistenti. "L'onboarding è stato facile e veloce e il cliente non ha dovuto migrare i suoi sistemi DRM o altri componenti", ha affermato Cheney.
È altrettanto importante che il cliente abbia usufruito facilmente dei vantaggi offerti dalla piattaforma Media Fabric di Ceeblue. Il protocollo WebRTS è segmentato e compatibile con i sistemi DRM. Inoltre, il design indipendente dal protocollo offre lo streaming in tempo reale sull'infrastruttura distribuita a livello globale di Akamai, praticamente senza dover apportare modifiche ai workflow esistenti. Con l'origine di Ceeblue distribuita all'interno della rete di Akamai, il cliente ha notato un miglioramento delle performance senza costi aggiuntivi.
"Akamai ha distribuito i nostri flussi con tempi inferiori al secondo in tutto il mondo per questo cliente, offrendo la scalabilità e la resilienza necessarie per assorbire il sovraffollamento improvviso e i picchi imprevedibili", ha continuato Cheney.
Utilizzo dell'infrastruttura distribuita a livello globale di Akamai per lo streaming video
Da questa collaborazione, Ceeblue ha iniziato ad eseguire un'origine gestita sull'Akamai Cloud, la piattaforma cloud distribuita di Akamai che offre un mix di servizi di cloud computing centralizzati e sull'edge. Inoltre, Ceeblue ha iniziato a distribuire contenuti in streaming sulla rete globale dei server di Akamai che memorizza nella cache i contenuti vicino agli utenti per velocizzare la delivery e ridurre la latenza.
WebRTS offre una latenza con tempi inferiori al secondo nell'architettura distribuita a livello globale di Akamai, senza costringere le emittenti a scegliere tra velocità e scalabilità. Cheney ha affermato: "L'infrastruttura e i servizi di cloud computing di Akamai ci consentono di realizzare la nostra visione di potenziare le trasmissioni più importanti con WebRTS".
Uno sguardo al futuro: velocizzare il computing sull'edge
Ceeblue considera il protocollo WebRTS una pietra miliare per la trasmissione OTT degli eventi sportivi nel futuro e oltre. Grazie alla collaborazione con Akamai, Ceeblue passa dall'HLS (HTTP Live Streaming) allo streaming distribuito con tempi inferiori al secondo più semplicemente che con un'operazione laboriosa e costosa. "Con la sua efficienza di delivery e origine, WebRTS offre un'alternativa valida e a basso costo per la risoluzione dei problemi di latenza", ha affermato Cheney.
Ceeblue sta anche esplorando nuovi modi per migliorare ulteriormente le performance e l'efficienza. Sfruttando le soluzioni Akamai Essential Compute and Accelerated Compute sull'edge, Ceeblue prevede l'offload della codifica che richiede un'elaborazione elevata, il transcoding e l'elaborazione dei pacchetti più vicini agli utenti.
"Con le CPU e le VPU sull'edge, potremmo spostare la codifica all'esterno, ridurre ulteriormente l'RTT e prendere decisioni di delivery più intelligenti, collegando strettamente il computing e la delivery per migliorare efficienza, scalabilità e qualità delle experience", ha concluso Cheney.
Trascrizione del video
We're here at Ceeblue. What we specialize is in live delivery, which is a niche here within even the video space.
As opposed to maybe our competitors, we actually work with all of the protocols that can achieve low latency.
So we started out managing a WebRTC/CDN, which we still do. We are fond of HESP. We think it's good technology. And we authored something called WebRTS, and released that a year ago.
Low latency or ultra-low latency. So sub-2 seconds, sub-1 second, even sub-500 milliseconds from a sports arena or studio to viewer is what we consider ultra-low latency or real-time.
Why is it important? Well, some of our customers are in the sports betting and what they call the iGaming space. And not only makes it a much more enjoyable, coherent experience for their consumers, but it also becomes a business calculation for them because it means that they can have that many more games or events for their customers to participate in.
In other spaces, it really has to do with customer experience and financial modeling, like live shopping.
You can have more shoppers participate.
Some of our customers do corporate communication, and there they just want the best experience possible. And that's just ...
It's not a financial situation, it's an aesthetic situation, and they find it very important.
So a large mutual customer of Akamai's and ours at Ceeblue had an emergency need for us to collaborate together to make sure that our customer was well served in a stable, ultra-low-latency environment.
And that became the catalyst for Akamai and Ceeblue to work together.
It was a real emergency use case.
And that's actually one of the reasons that we sleep better at night right now, because we're running certain projects across Akamai, and we know that they've got the infrastructure there, and it's just going to work.
We're very pleased to be running a managed origin within the Akamai infrastructure on Akamai Cloud that's delivering solely across the Akamai CDN.
Now we can partner up with some very large infrastructure companies, use traditional infrastructure, and you get low latency or ultra-low latency with WebRTS.
Trascrizione del video
Informazioni su Ceeblue
Ceeblue è un'azienda olandese all'avanguardia nel settore dello streaming in tempo reale, che offre video live con tempi inferiori ai 500 ms su scala globale. L'azienda, nota per aver creato il sistema WebRTS con tempi inferiori al secondo e i protocolli WebRTC e HESP, risolve i limiti delle attuali tecnologie in tempo reale offrendo livelli impareggiabili di performance, resilienza e flessibilità. La sua piattaforma indipendente dai protocolli e incentrata sulle API offre trasmissioni OTT, streaming per eventi sportivi, iGaming, shopping e aste live, scommesse sportive e molto altro ad un numero illimitato di utenti in tutto il mondo, senza sacrificare la qualità.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.