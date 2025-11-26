Un vantaggio fondamentale consisteva nel fatto che il cliente non aveva bisogno di riprogettare i flussi video o di rinegoziare i contratti esistenti. "L'onboarding è stato facile e veloce e il cliente non ha dovuto migrare i suoi sistemi DRM o altri componenti", ha affermato Cheney.

È altrettanto importante che il cliente abbia usufruito facilmente dei vantaggi offerti dalla piattaforma Media Fabric di Ceeblue. Il protocollo WebRTS è segmentato e compatibile con i sistemi DRM. Inoltre, il design indipendente dal protocollo offre lo streaming in tempo reale sull'infrastruttura distribuita a livello globale di Akamai, praticamente senza dover apportare modifiche ai workflow esistenti. Con l'origine di Ceeblue distribuita all'interno della rete di Akamai, il cliente ha notato un miglioramento delle performance senza costi aggiuntivi.

"Akamai ha distribuito i nostri flussi con tempi inferiori al secondo in tutto il mondo per questo cliente, offrendo la scalabilità e la resilienza necessarie per assorbire il sovraffollamento improvviso e i picchi imprevedibili", ha continuato Cheney.