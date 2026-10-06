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산후안시

클라우드 기반 DNS 방화벽을 통해 멀웨어, 랜섬웨어, 데이터 유출 방지 기능을 개선 및 간소화

산후안시 로고

위치

텍사스주 산후안
sjtx.us

업계

공공 부문

주요 효과

  • 악성 도메인으로부터 엣지 보호
  • 향상된 위협 예방 및 방어로 오탐률 감소
  • 사용하기 쉬운 솔루션으로 문제 해결 간소화

솔루션

Secure Internet Access Enterprise
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안전한 디지털 백본 보장

미국 전역 도시 자치 단체 직원들과 마찬가지로, 텍사스주 산후안시 직원들도 업무를 수행할 때 기술에 크게 의존합니다. 즉, 산후안시 기술 부서는 고성능 디지털 백본의 원활한 운영을 보장하는 데 중요한 역할을 하며 깊이 있는 전문 지식을 갖춘 CTO가 부서를 이끕니다.

팻 카(Pat Karr)는 20년 동안 교육 관리 업계에서 IT 관리를 담당하다 산후안시로 자리를 옮겼습니다. 카의 첫 번째 프로젝트 중 하나는 산후안시의 네트워크와 IT 프로세스를 최신화하는 것이었으며, 다음 단계는 사이버 보안 조치를 개선하는 것이었습니다.

카는 인근 카운티와 공공 서비스 부문이 멀웨어랜섬웨어의 영향을 받고 있다는 사실을 알고 있었습니다. 카는 모든 조직의 도전 과제가 데이터를 안전하게 유지하는 것이라며 이렇게 설명했습니다. “악성 공격 중에는 시스템 정리, 재설치 또는 데이터 복구 등의 다운타임이 불가피합니다. 이 모든 게 시간이고 시간은 곧 돈입니다.”

카는 모든 조직이 잠재적 표적이 될 수 있다는 것을 알았기에 선제적으로 대응하려 했습니다. 카는 “공격을 받았는지가 중요한 게 아니라 그 시기가 중요합니다. 약 3만 8000명의 주민과 도시 직원들은 이러한 공격으로 인해 발생하는 다운타임과 기타 다양한 골칫거리를 감당할 수 없습니다. 그래서 위협에 앞서 대비하고 싶었습니다.”라고 말을 이었습니다.

Akamai 솔루션에서 정교한 단순성 발견

카는 자신의 선택을 평가하는 과정에서 전담 사이버 보안팀의 구성에 대한 생각을 즉시 배제했습니다. 다른 곳에서 수익성이 더 높은 기회를 찾을 수 있는 숙련된 사이버 보안 직원을 채용하고 유지한다는 것은 말이 되지 않았습니다. 연중무휴 24시간 사이버 보안을 위해 컨설팅 회사를 고용하는 것도 너무 값비싼 일이었습니다. 카는 “기술 솔루션이 필요했습니다. 정교하면서 사용자 친화적인 솔루션이면 좋겠다고 생각했습니다. 신속한 문제 해결을 지원하는 단순성을 중요하게 봤기 때문입니다.”라고 말했습니다.

그래서 카는 기업용으로 맞춤 설계된 최신 기능 중 하나를 조사하기 시작했으며, 이전 경험에 기반해 Cisco와 다른 엔터프라이즈 수준 벤더사에서 제공하는 솔루션들이 비용면에서 부적절하다는 걸 알았습니다. 그러다 카는 Akamai의 클라우드 기반 DNS 방화벽 제품인 Secure Internet Access Enterprise를 사용하던 때를 회상했습니다. 카는 “업계 최고 수준이며 사용하기 편했습니다. 게다가 Akamai는 인터넷 접속 보안의 핵심인 DNS 레졸루션을 강화하는 강력한 엔진을 제공합니다.”라고 말했습니다.

카는 Akamai 파트너인 Carahsoft와 협업한 후 Secure Internet Access Enterprise의 파일럿을 실행했습니다. 카는 “설치가 간단했으며 가동 즉시 네트워크를 보호하기 시작했습니다.”라고 말을 이었습니다.

또한 Akamai와 Carahsoft가 솔루션의 가격과 규모를 산후안시의 요구사항에 맞춰주었다는 점도 높게 평가하며 이렇게 말했습니다. “기술 구매 시에는 필요 이상으로 큰 비용을 지불할 때가 많습니다. 산후안시의 자금 관리인으로서 기술 투자를 신중하게 관리해야 했고, Akamai 솔루션 덕분에 가능했습니다.”

위협 방지 및 방어 강화

카의 말에 따르면, Secure Internet Access Enterprise는 산후안시의 방화벽을 보완합니다. 카는 “이곳의 방화벽은 안티바이러스, 멀웨어, 콘텐츠 필터링을 통해 강력한 보안 기능을 제공하는 반면, Akamai 솔루션은 엣지에서 DNS 레졸루션을 통해 표적화된 위협을 파악하고 차단하는 데 탁월한 성능을 발휘합니다. 두 조직이 힘을 합쳐 산후안시의 전반적인 위협 방지 및 방어 기능을 강화했습니다.”라고 말했습니다.

카는 부서에서 처리하는 오탐률과 사이버 위협 관련 전화 통화가 크게 줄어든 점을 언급하면서 그 가치를 강조했습니다. 문제가 발생하면 문제 해결은 쉽습니다. 카는 "이 솔루션은 백엔드는 정교하지만 프론트엔드는 단순합니다. 이 수준의 솔루션을 이렇게 쉽게 관리할 수 있다는 것은 정말 인상적입니다.”라고 말했습니다.

카와 팀원들은 Akamai 솔루션이 본질적으로사람이 개입하지 않아도 자연스럽게 작동한다는 점을 높이 평가했을 뿐 아니라, Akamai 엔지니어와의 연례 회의에서도 도움을 받고 있습니다. 엔지니어들은 회의 세션 중에 산후안시의 DNS 방화벽 설정 및 변경 사항의 영향을 조정하는 데 관한 지침을 제공합니다. 카는 “매우 귀중한 조언입니다. Akamai의 엔지니어와 더 자주 만날 수도 있지만, 환경이 비교적 안정되었기 때문에 연례 체크인으로도 충분합니다.”라고 말을 이었습니다.

어렵지 않은 더 스마트한 업무

카와 팀원들은 차단된 위협을 자세히 설명하는 이메일 알림을 받을 뿐 아니라 Secure Internet Access Enterprise 대시보드를 탐색해 아웃바운드 트래픽, 위협 이벤트 및 기타 관련 정보를 시각적으로 표현한 내용을 확인할 수 있습니다. 카는 “위협 관련 이메일이 급증하는 현상이 보이면 대시보드를 엽니다. Akamai 서비스가 엣지에서 효과적으로 보호하고 있음을 검증할 수 있는 또 다른 수단을 제공하기 때문입니다.”라고 말했습니다.

카의 팀원들은 Akamai 솔루션을 관리하는 데 최소한의 시간을 투자하기 때문에 도시 직원들이 툴과 기술을 사용해 역량을 강화하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 이메일, 재무 및 클라이언트 관리를 위한 서버, 앱, 프로덕션 시스템을 배포하고 관리하는 일 등을 예로 들 수 있습니다. 카는 “Akamai 솔루션을 활용하기 때문에 어렵지 않게 더 스마트하게 일할 수 있습니다.”라고 말했습니다.

마지막으로 카는 Akamai와의 관계가 얼마나 중요한지 강조하며 이렇게 말했습니다. “벤더사에 하나의 구매 주문 고객으로만 남고 싶지 않습니다. Akamai는 관계 중심적이며 계속 연락을 취해 솔루션에서 완전한 가치를 실현할 수 있게 지원합니다.”

산후안시 소개

산후안시는 시민들이 잠재력을 최대한 발휘하도록 경제적이고 일관되게 안정적인 고품질 서비스를 제공해 삶의 질을 높입니다. 모범적인 서비스 제공조직인 산후안시는 지역의 정치적 리더가 되고 지역 명소, 미적 아름다움, 입지, 공동체 정신을 키워 상업, 문화, 레크리에이션의 중심지가 될 것입니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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