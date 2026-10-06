미국 전역 도시 자치 단체 직원들과 마찬가지로, 텍사스주 산후안시 직원들도 업무를 수행할 때 기술에 크게 의존합니다. 즉, 산후안시 기술 부서는 고성능 디지털 백본의 원활한 운영을 보장하는 데 중요한 역할을 하며 깊이 있는 전문 지식을 갖춘 CTO가 부서를 이끕니다.

팻 카(Pat Karr)는 20년 동안 교육 관리 업계에서 IT 관리를 담당하다 산후안시로 자리를 옮겼습니다. 카의 첫 번째 프로젝트 중 하나는 산후안시의 네트워크와 IT 프로세스를 최신화하는 것이었으며, 다음 단계는 사이버 보안 조치를 개선하는 것이었습니다.

카는 인근 카운티와 공공 서비스 부문이 멀웨어와 랜섬웨어의 영향을 받고 있다는 사실을 알고 있었습니다. 카는 모든 조직의 도전 과제가 데이터를 안전하게 유지하는 것이라며 이렇게 설명했습니다. “악성 공격 중에는 시스템 정리, 재설치 또는 데이터 복구 등의 다운타임이 불가피합니다. 이 모든 게 시간이고 시간은 곧 돈입니다.”

카는 모든 조직이 잠재적 표적이 될 수 있다는 것을 알았기에 선제적으로 대응하려 했습니다. 카는 “공격을 받았는지가 중요한 게 아니라 그 시기가 중요합니다. 약 3만 8000명의 주민과 도시 직원들은 이러한 공격으로 인해 발생하는 다운타임과 기타 다양한 골칫거리를 감당할 수 없습니다. 그래서 위협에 앞서 대비하고 싶었습니다.”라고 말을 이었습니다.