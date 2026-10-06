Al igual que otros funcionarios municipales de Estados Unidos, los trabajadores de la ciudad de San Juan (Texas) dependen por completo de la tecnología en sus puestos de trabajo. Así es que el papel del departamento de tecnología de la ciudad es esencial para garantizar el funcionamiento de una red troncal digital de alto rendimiento. Por suerte, este departamento cuenta con la vasta experiencia de Pat Karr, su director de tecnología.

Antes de empezar a trabajar en la ciudad de San Juan, Pat Karr estuvo dos décadas gestionando las TI en el sector educativo. Uno de sus primeros proyectos fue modernizar la red y los procesos de TI de San Juan. El siguiente paso fue mejorar las medidas de ciberseguridad.

Pat Karr conocía el impacto del malware y el ransomware en los condados vecinos y en los servicios públicos. Como explica, el reto para cualquier empresa es proteger sus datos: "Durante un ataque es inevitable que haya cortes para limpiar, reinstalar un sistema o recuperar los datos. Y para eso hacen falta tiempo y dinero".

Karr sabía que cualquier organización podía verse amenazada y quiso ser proactivo. En sus palabras: "No se trata de si nos van a atacar, sino de cuándo. Nuestros casi 38 000 vecinos y empleados no pueden asumir los cortes y problemas derivados de los ataques. Por eso tenía que adelantarme a estas situaciones".