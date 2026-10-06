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Ciudad de San Juan

Gracias al firewall de DNS basado en la nube, la protección contra el malware, el ransomware y la exfiltración de datos ahora es más sencilla y eficaz

Escudo de la ciudad de San Juan

Ubicación

San Juan, Texas
sjtx.us

Sector

Sector público

Resultados clave

  • Protección en el Edge contra dominios maliciosos
  • Reducción de falsos positivos gracias a la mejora de la prevención y la mitigación de amenazas
  • Resolución de problemas sencilla con una solución fácil de usar

Solución

Secure Internet Access Enterprise
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Una segura red troncal digital

Al igual que otros funcionarios municipales de Estados Unidos, los trabajadores de la ciudad de San Juan (Texas) dependen por completo de la tecnología en sus puestos de trabajo. Así es que el papel del departamento de tecnología de la ciudad es esencial para garantizar el funcionamiento de una red troncal digital de alto rendimiento. Por suerte, este departamento cuenta con la vasta experiencia de Pat Karr, su director de tecnología.

Antes de empezar a trabajar en la ciudad de San Juan, Pat Karr estuvo dos décadas gestionando las TI en el sector educativo. Uno de sus primeros proyectos fue modernizar la red y los procesos de TI de San Juan. El siguiente paso fue mejorar las medidas de ciberseguridad.

Pat Karr conocía el impacto del malware y el ransomware en los condados vecinos y en los servicios públicos. Como explica, el reto para cualquier empresa es proteger sus datos: "Durante un ataque es inevitable que haya cortes para limpiar, reinstalar un sistema o recuperar los datos. Y para eso hacen falta tiempo y dinero".

Karr sabía que cualquier organización podía verse amenazada y quiso ser proactivo. En sus palabras: "No se trata de si nos van a atacar, sino de cuándo. Nuestros casi 38 000 vecinos y empleados no pueden asumir los cortes y problemas derivados de los ataques. Por eso tenía que adelantarme a estas situaciones".

Sencillez y excelencia en una solución de Akamai

Al evaluar sus opciones, Karr desechó rápidamente la idea de contar con personal especializado en ciberseguridad. No tenía sentido contratar a un equipo cualificado que pronto podría irse buscando oportunidades más rentables. También era demasiado caro contratar a una consultora que ofreciera asistencia en ciberseguridad las 24 horas del día. "Necesitábamos una solución tecnológica. Mi prioridad era encontrar un servicio sofisticado, pero fácil de usar. Es más fácil resolver problemas cuando todo es sencillo", afirma Karr.

Por eso lo que quería eran funciones avanzadas diseñadas para grandes empresas. Por su experiencia, sabía que los costes de las soluciones de Cisco y otros proveedores eran prohibitivos. En ese momento, recordó Secure Internet Access Enterprise, un firewall de DNS basado en la nube de Akamai que ya había utilizado en el pasado. Según Karr, "era la mejor opción, además de muy fácil de usar. Por otro lado, los motores de Akamai fortalecen la resolución del DNS, que es esencial para garantizar la seguridad del acceso a Internet".

Tras empezar a colaborar con el partner de Akamai Carahsoft, dirigió un programa piloto de Secure Internet Access Enterprise. "Era fácil de configurar. Y nuestra red estuvo protegida desde el primer momento", comenta Karr.

También valora positivamente que Akamai y Carahsoft adaptaran el precio y el tamaño de la solución a las necesidades de la ciudad: "A menudo pagamos más de la cuenta cuando compramos tecnología. Como encargado de los fondos de la ciudad, debo ser precavido al invertir en tecnología. Con la solución de Akamai, es muy fácil".

Mejora de la prevención y mitigación de amenazas

Para Karr, Secure Internet Access Enterprise complementa los firewalls de la ciudad. "Aunque nuestros firewalls ya ofrecen una sólida protección mediante antivirus y el filtrado de malware y contenido, la solución de Akamai identifica y bloquea amenazas específicas a través de la resolución de DNS en el Edge. Y, juntos, mejoran la capacidad de prevención y mitigación de amenazas de la ciudad", afirma Karr.

Karr destacó que, desde la incorporación de la solución de Akamai, su departamento gestiona menos falsos positivos y muchas menos llamadas telefónicas relacionadas con ciberamenazas. Cuando surgen problemas, resolverlos es sencillo. "La solución es sofisticada en el back-end, pero asequible en el front-end. Poder gestionar con tanta facilidad algo de este calibre es realmente impresionante", añade.

Además de no tener que intervenir apenas, una de las ventajas de la que disfrutan Karr y su equipo es poder celebrar reuniones anuales con los ingenieros de Akamai. Durante estas sesiones, los ingenieros los orientan sobre cómo perfeccionar la configuración del firewall de DNS de la ciudad y sobre el impacto que puede tener cualquier cambio que hagan. "Sus consejos son de un valor inestimable. Aunque podríamos reunirnos con ellos con más frecuencia, como nuestro entorno es bastante estable, no hace falta que nos veamos más de una vez al año", comenta Karr.

Trabajar de forma más inteligente, con menos esfuerzo

Además de recibir notificaciones por correo electrónico en las que se detallan las amenazas bloqueadas, Karr y su equipo pueden navegar por el panel de Secure Internet Access Enterprise para ver una representación visual del tráfico saliente, los eventos de amenazas y otra información relevante. "Cuando veo que llegan varios correos electrónicos relacionados con amenazas, voy al panel, donde puedo comprobar que el servicio de Akamai nos protege eficazmente en el Edge", comenta.

Como el personal de Karr dedica muy poco tiempo a gestionar la solución de Akamai, puede centrarse en cómo dotar a los empleados de la ciudad de herramientas y tecnología, como la implementación y gestión de servidores, aplicaciones y sistemas de producción para el correo electrónico, o la gestión de finanzas y clientes, entre otros. "Utilizamos la solución de Akamai para trabajar de manera más inteligente y con menos esfuerzo", afirma Karr.

Para terminar, Karr quiso subrayar la importancia de su relación con Akamai: "No quiero que seamos un número más para un proveedor. Akamai cuida de nuestra relación y mantiene el contacto para asegurarse de que aprovechamos al máximo su solución".

Acerca de la ciudad de San Juan

La ciudad de San Juan mejora la calidad de vida de sus vecinos con unos servicios asequibles, fiables y de alta calidad, para que todo el mundo pueda alcanzar su máximo potencial. Este proveedor de servicios ejemplar desempeñará un papel destacado en la región, aprovechando las atracciones locales, su estética, ubicación y espíritu comunitario para convertirse en un centro de comercio, cultura y ocio.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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