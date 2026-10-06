Ähnlich wie Mitarbeiter städtischer Gemeinden in den USA sind auch die Mitarbeiter der Stadt San Juan, Texas, bei ihrer Arbeit stark auf Technologie angewiesen. Das bedeutet, dass die Technologieabteilung der Stadt eine entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, ein leistungsstarkes Fundament für den nahtlosen digitalen Betrieb zu gewährleisten. Diese Abteilung wird von einem CTO mit umfassender Expertise geleitet.

Nach zwei Jahrzehnten in der Bildungsverwaltung wechselte Pat Karr zur Stadt San Juan. Eines seiner ersten Projekte war die Modernisierung des Netzwerks und der IT-Prozesse der Stadt. Der nächste Schritt bestand darin, die Cybersicherheitsmaßnahmen zu verbessern.

Karr wusste, dass benachbarte Bezirke und der öffentliche Sektor von Malware und Ransomware betroffen waren. Er erklärt, dass die Herausforderung für jedes Unternehmen darin besteht, seine Daten zu schützen: „Während eines Angriffs sind Ausfallzeiten unvermeidbar – sei es für Bereinigung, die Neuinstallation eines Systems oder die Wiederherstellung von Daten. All das kostet Zeit und damit auch Geld.“

Da Karr wusste, dass jedes Unternehmen ein potenzielles Ziel ist, war er entschlossen, proaktiv vorzugehen. „Es geht nicht darum, ob wir angegriffen werden – sondern wann. Unsere fast 38.000 Einwohner und Mitarbeiter der Stadt können sich die Ausfälle und andere Probleme, die mit solchen Angriffen verbunden sind, nicht leisten. Deshalb wollte ich Bedrohungen immer einen Schritt voraus sein“, fährt er fort.