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Background

Stadt San Juan

Verbessert und vereinfacht den Schutz vor Malware, Ransomware und Datenextraktion mit der cloudbasierten DNS-Firewall

Logo der Stadt San Juan

Standort

San Juan, Texas, USA
sjtx.us

Branche

Öffentlicher Sektor

Die wichtigsten Vorteile

  • Schutz vor schädlichen Domains an der Edge
  • Weniger Fehlalarme durch verbesserte Bedrohungsprävention und -abwehr
  • Vereinfachte Fehlersuche mit nutzerfreundlicher Lösung

Lösung

Secure Internet Access Enterprise
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Eine sichere digitale Zukunft gewährleisten

Ähnlich wie Mitarbeiter städtischer Gemeinden in den USA sind auch die Mitarbeiter der Stadt San Juan, Texas, bei ihrer Arbeit stark auf Technologie angewiesen. Das bedeutet, dass die Technologieabteilung der Stadt eine entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, ein leistungsstarkes Fundament für den nahtlosen digitalen Betrieb zu gewährleisten. Diese Abteilung wird von einem CTO mit umfassender Expertise geleitet.

Nach zwei Jahrzehnten in der Bildungsverwaltung wechselte Pat Karr zur Stadt San Juan. Eines seiner ersten Projekte war die Modernisierung des Netzwerks und der IT-Prozesse der Stadt. Der nächste Schritt bestand darin, die Cybersicherheitsmaßnahmen zu verbessern.

Karr wusste, dass benachbarte Bezirke und der öffentliche Sektor von Malware und Ransomware betroffen waren. Er erklärt, dass die Herausforderung für jedes Unternehmen darin besteht, seine Daten zu schützen: „Während eines Angriffs sind Ausfallzeiten unvermeidbar – sei es für Bereinigung, die Neuinstallation eines Systems oder die Wiederherstellung von Daten. All das kostet Zeit und damit auch Geld.“

Da Karr wusste, dass jedes Unternehmen ein potenzielles Ziel ist, war er entschlossen, proaktiv vorzugehen. „Es geht nicht darum, ob wir angegriffen werden – sondern wann. Unsere fast 38.000 Einwohner und Mitarbeiter der Stadt können sich die Ausfälle und andere Probleme, die mit solchen Angriffen verbunden sind, nicht leisten. Deshalb wollte ich Bedrohungen immer einen Schritt voraus sein“, fährt er fort.

Eine einfache aber leistungsstarke Lösung von Akamai

Bei der Bewertung seiner Möglichkeiten verwarf Karr sofort die Idee eines speziellen Cybersicherheitsteams. Qualifiziertes Cybersicherheitspersonal einzustellen und zu halten, das anderswo von lukrativeren Möglichkeiten gelockt wird, ergab für ihn keinen Sinn. Es war auch zu teuer, ein Beratungsunternehmen für Cybersicherheit rund um die Uhr anzuheuern. „Wir brauchten eine Technologielösung. Ich bevorzuge eine fortschrittliche, aber dennoch nutzerfreundliche Lösung, weil ich eine einfache Handhabung schätze, die eine schnelle Fehlerbehebung ermöglicht“, so Karr.

Also suchte Karr nach einer Lösung, die erweiterte Funktionen für Unternehmen umfasste. Aufgrund früherer Erfahrungen wusste er, dass Enterprise-Lösungen von Cisco und anderen Anbietern für sein Unternehmen unerschwinglich waren. Schließlich erinnerte er sich daran, dass sein Team zuvor Secure Internet Access Enterprise verwendet hatte, eine cloudbasierte DNS‑Firewall von Akamai. Hierzu Karr: „Es war die beste Lösung seiner Klasse und einfach zu bedienen. Darüber hinaus bietet Akamai leistungsstarke Engines, die die DNS-Auflösung verbessern – unverzichtbar für einen sicheren Internetzugriff.“

Nachdem er mit dem Akamai-Partner Carahsoft Kontakt aufgenommen hatte, führte er ein Pilotprojekt mit Secure Internet Access Enterprise durch. „Es war ganz einfach einzurichten. Die Lösung schützte unser Netzwerk direkt nach der Bereitstellung“, fährt Karr fort.

Er schätzt auch, dass Akamai und Carahsoft die Lösung für die Bedürfnisse der Stadt preislich angepasst und skaliert haben: „Bei Technologie bezahlt man oft mehr, als man tatsächlich braucht. Da wir mit dem Geld unserer Stadt arbeiten, muss ich unsere Technologieinvestitionen umsichtig tätigen – und genau das kann ich mit der Akamai-Lösung tun.“

Verbesserte Bedrohungsprävention und -abwehr

Laut Karr ergänzt Secure Internet Access Enterprise die Firewalls der Stadt. „Während unsere Firewalls durch Antiviren-, Malware- und Content-Filter bereits leistungsstarken Schutz bieten, zeichnet sich die Lösung von Akamai dadurch aus, dass sie gezielte Bedrohungen durch DNS-Auflösung an der Edge erkennt und blockiert. Gemeinsam verbessern sie so die Bedrohungsprävention und -abwehr der Stadt“, so Karr.

Karr unterstreicht den Wert der Lösung: Er merkt an, dass seine Abteilung weniger Fehlalarme und deutlich weniger Anrufe im Zusammenhang mit Cyberbedrohungen bearbeiten muss. Und wenn doch einmal Probleme auftreten, ist die Fehlerbehebung ganz einfach. „Die Lösung ist am Backend äußerst fortschrittlich, doch am Frontend ist das Nutzererlebnis äußerst simpel. Es ist wirklich beeindruckend, dass sich eine Lösung dieses Kalibers so einfach verwalten lässt“, sagt er.

Karr und sein Team schätzen nicht nur die einfache Handhabung der Akamai-Lösung, sondern profitieren auch von den jährlichen Meetings mit den Sicherheitstechnikern von Akamai. Während dieser Sitzungen bieten die Techniker Hilfestellung zur Optimierung der DNS‑Firewall-Konfigurationen der Stadt und beraten hinsichtlich der Auswirkungen der vorgenommenen Änderungen. „Ihre Ratschläge sind von unschätzbarem Wert. Wir könnten uns zwar auch häufiger treffen, aber die jährlichen Check-ins sind genau das, was wir brauchen, da unsere Umgebung relativ stabil bleibt“, fährt Karr fort.

Intelligentere Arbeitsweise

Karr und sein Team erhalten nicht nur E-Mail-Benachrichtigungen über blockierte Bedrohungen, sondern können auch das Dashboard von Secure Internet Access Enterprise nutzen, um eine visuelle Darstellung des ausgehenden Traffics, der Bedrohungsereignisse oder anderer relevanter Informationen anzuzeigen. „Wenn ich bemerke, dass bedrohungsbezogene E-Mails eingehen, schaue ich mir das Dashboard an. Es bietet mir eine weitere Möglichkeit, zu überprüfen, ob der Akamai-Service uns effektiv schützt“, sagt er.

Da Karrs Team nur wenig Zeit für die Verwaltung der Akamai-Lösung aufwenden muss, kann es sich stärker darauf konzentrieren, Mitarbeitern der Stadt Tools und Technologien zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören die Bereitstellung und Verwaltung von Servern, Anwendungen und Produktionssystemen für E-Mail, Finanzen und Kundenmanagement, um nur einige zu nennen. „Wir nutzen die Akamai-Lösung, damit wir intelligenter arbeiten können – nicht schwerer“, sagt Karr.

Abschließend betont er, wie wichtig ihm die Beziehung zu Akamai ist: „Ich möchte für einen Anbieter nicht einfach nur eine einmalige Bestellung darstellen. Akamai ist sehr beziehungsorientiert und bleibt in Kontakt, um sicherzustellen, dass wir den vollen Nutzen aus der Lösung ziehen.“

Über die Stadt San Juan

Die Stadt San Juan verbessert die Lebensqualität für alle Einwohner, indem sie erschwingliche, zuverlässige und qualitativ hochwertige Services bereitstellt, damit ihre Bürger ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Als vorbildlicher Dienstleister wird die Stadt San Juan eine politische Führungsrolle in der Region übernehmen, indem sie die lokalen Attraktionen, die Ästhetik, den Standort und den Gemeinschaftsgeist kultiviert, um ein Zentrum für Handel, Kultur und Erholung zu werden.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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